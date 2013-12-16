هفت الماس قزوین یک برد شیرین دیگر را در خانه تجربه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته نهم رقابت های لیگ برتر بسکتبال کشور عصر دوشنبه تیمهای هفت الماس قزوین و نیروی زمینی تهران به مصاف هم رفتند که میزبان توانست حریف خود را مغلوب کند.



در این بازی که در حضور بیش از یک هزار تماشاگر ورزش دوست قز وینی در سالن شهید بابایی برگزار شد پس از افت و خیزهای فراوان با پیروزی تیم قزوین به پایان رسید.

تیم بسکتبال هفت الماس قزوین در این دیدار مهیج با تشویق مستمر و حمایت های خوب تماشاگران خود توانست با نتیجه 88 بر 63 میهمان خود را مغلوب کند.

تیم قزوین در همه کوارترها از حریف خود برتر بود و توانست در کوارتر اول با نتیجه 21 بر 12، کوارتر دوم 30 بر 18، کوارتر سوم 21 بر 18، کوارتر چهارم 18 بر 15 مسابقه را به سود خود خاتمه دهد.

قضاوت این بازی را امیر واحدپور به عنوان داور اول، علی نوروزیان داور دو و حمید کیان ارثی به‌عنوان داور سوم برعهده داشتند.

این بار نیز پخش مستقیم این بازیهای مهم از صداوسیمای قزوین صورت نگرفت.





