به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیان پور عصر دوشنبه در جلسه شوراي اداري شهرستان دلفان با اشاره به اينكه اعتبارات دولتي به تنهايي نمي تواند نيازهاي شهرداري هاي استان را برآورده كند افزود: شهرداري ها مي بايست به سمت درآمد پايدار براي پيشبرد توسعه شهري حرکت كنند.

كيان پور با اشاره به اينكه دولت و استانداري در خصوص تخصيص اعتبارات به شهرداري هاي استان از هر گونه كمک دريغ نخواهد كرد اظهار داشت: بودجه سالجاري استان با تخصيص 40 درصد اعتبارات جاري و 60 درصد اعتبارات عمراني بسته شده است.

وي با تاكيد بر اينكه از اين ميزان اعتبار چهار ميليارد و 600 ميليون تومان سهم اعتبارات جاري و بيش از شش ميليارد تومان نيز سهم اعتبارات عمراني بوده است افزود: لازم است كه شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري هاي استان برنامه مدوني را در نظر داشته باشند و بتوانيم وصولي بهتري داشته باشيم تا در جهت كارهاي عمراني ويژه اي در شهر انجام بپذيرد.

تشكيل كارگروهي براي تعيين تكليف پروژه هاي مشاركت سرمايه گذاري

معاون امور عمراني استانداري لرستان به اجراي پروژه هاي مشاركت و سرمايه گذاري در استان اشاره كرد و اظهار داشت: علت اصلي اينكه در انجام اين نوع پروژه ها خسارت به شهرداري ها وارد مي شود عدم كارشناسي درست و مطالعاتي نشده است و مي بايست بر اساس شرايط و واقعيتي كه وجود دارد اين پروژه ها را بيان كنيم.

كيان پور به سرمايه گذاري "برد برد" در شهرداري ها توسط بخش خصوصي تاكيد كرد و اظهار داشت: در اين گونه سرمايه گذاري ها تلاش شود هم منافع شخص سرمايه گذار و هم منافع شهرداري در نظر گرفته شود تا پروژه به خوبي انجام شود و با مشكلي نيز مواجه نشويم.

وي با اشاره به تشكيل كارگروهي براي تعيين تكليف پروژه هاي مشاركت سرمايه گذاري تاكيد كرد و افزود: اميدواريم با تشكيل اين كارگروه اين پروژه ها به سرانجام نهايي برسند.

ناكافي بودن فضاي سبز در شهر نورآباد

معاون امور عمراني استانداري لرستان با اشاره به بازديد خود از سطح شهر نورآباد و ناكافي بودن فضاي سبز در اين شهر اشاره كرد و اظهار داشت: براي جبران اين موضوع نياز به كار و تلاش بيشتري از سوي مديريت شهري است.

كيان پور افزود: شهرداري هاي استان حتماً در آينده برای جلوگيري از ترافيک شهري دو پاركينگ طبقاتي با طراحي 600 واحد را در بودجه عمراني خود لحاظ كند كه اين امر با همكاري بخش خصوصي به عنوان بهترين ظرفيت انجام پذيرد و استانداري نيز هر گونه مجوز در اين خصوص را صادر مي كند.

وي موفقيت شهرداري را در گرو همكاري با ساير دستگاهها، شوراي شهر و پتانسيلی كه در شهرداري وجود دارد عنوان كرد و اظهار داشت: بدون كمک گرفتن از اين ظرفيت توفيقي وجود نخواهد داشت و مي بايست با همكاري صميمانه براي رضايت عمومي مردم و بالابردن سطح خدمات عمومي در شهر كه مطالبه عمومي مردم است تلاش شود.