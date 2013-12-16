به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین شفیعی ها عصر دوشنبه در آئین گشایش دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال قزوین گفت: امروزه رسانه های دیجیتال خوراک فرهنگی جوانان را تامین می کند و خیل عظیمی از گروههای مختلف از آن استفاده می کنند که اهمیت زیادی در جوامع پیدا کرده است.



وی افزود: به دلیل اهمیت این ابزار نوین شورای عالی رسانه های مجازی هم در کشور فعال شده زیرا رسانه‌های دیجیتال امروز دغدغه مهم مسئولان بخش فرهنگ است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

رسانه های دیجیتال هم تهدید هم فرصت



شفیعی ها بیان کرد: در عصر حاضر رسانه های دیجیتال هم تهدید هستند و هم فرصت تلقی می شوند که اگر درست مورد استفاده قرار گیرد می تواند سودمند باشد و نیاز نسل جوان را تامین کند.

وی یادآورشد: اگر پیامهای فرهنگی خود را به شکل مناسبی در رسانه های دیجیتال مطرح کنیم می توانیم پیام انقلاب را با سرعت بیشتری در جهان مخابره و منتشر کنیم.

این مسئول فرهنگی گفت: جریان سازی تولید محصولات دیجیتال بسیار مهم و تاثیرگذار است و تحقیقات نشان می دهد تا سال 2019 رسانه های دیجیتال بر رادیو و تلویزیون پیشی خواهند گرفت و جایگزین آنها خواهند شد که با این وضعیت می توان اهمیت عمق نگرانی و دغدغه رهبری در این زمینه را متوجه شد.

شفیعی ها اظهارداشت: تنها سه دهم درصد فضای مجازی قابل کنترل است و می توان آن را در اختیار گرفت که این مسئله نشان می دهد حجم زیادی از این رسانه ها در اختیار بیگانگان است که برای تحقق هداف استکباری خود از آن استفاده و فرهنگ غرب را ترویج می کنند که باید در این زمینه بیشتر کار کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین بیان کرد: فضای دیجیتال برای همه می تواند کارآمد باشد و اگر بتوانیم جریان حقی را در آن وارد کنیم و حقی را بگیریم موفق عمل کرده ایم.

شفیعی ها اظهارداشت: باید بدنبال ترویج استفاده از فنآوری های جدید باشیم و از رسانه های دیجیتال بخوبی بهره برداری کنیم.

وی اضافه کرد: در حوزه فنآوری دیجیتال در فضاهای دانشگاهی دستاوردهای خوبی داشته ایم که لازم است از توانایی دانشجویان در این بخش بیشتر استفاده شود تا پیامدهای معنوی خوبی را به همراه داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برپایی نمایشگاه رسانه های دیجیتال در قزوین را حرکتی خوب ارزیابی کرد و یادآورشد: 54 غرفه در این نمایشگاه برپا شده که 15 غرفه مربوط به شرکتهای استانی و مابقی در اختیار استانهای دیگر و تهران است.

شفیعی ها گفت: برپایی کارگاههای آموزشی ویژه مسئولان روابط عمومی ها و جلسات تخصصی با عنوان "تهدیدات رساته های مجازی" ویژه مدیران از برنامه های جانبی این نمایشگاه است.