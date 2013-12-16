احمد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: براساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی بارش پراکنده برف و باران در شمال شرق کشور تا بعداز ظهر دوشنبه به تدریج قطع خواهد شد.

به گفته وِی، در روزهای دوشنبه و سه شنبه در سواحل غربی دریای خزر و استان اردبیل شاهد بارش باران و برف خواهیم بود و روز دوشنبه خلیج فارس و دوشنبه تا سه شنبه دریای عمان مواج می‌شود.

سرپرست پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در خصوص وضعیت هوای تهران طی روزهای آینده اظهار داشت: در روز سه‌شنبه هوای تهران با حداقل دمای 2- و حداکثر دمای 8 درجه سانتیگراد صاف و در پاره‌ای از نقاط غبارآلود خواهد بود. در روز چهارشنبه نیز با حداقل 1- و حداکثر دمای 8 درجه سانتیگراد شاهد هوایی کمی ابری در پاره‌ای نقاط غبارآلود و در اواخر وقت همراه با افزایش ابر خواهیم بود.

وی اعلام کرد: در روز سه شنبه استان‌های اردبیل 15-، آذربایجان شرقی با 12- ، آذربایجان غربی 13- سردترین دمای کشور را خواهند داشت و در روز چهارشنبه اردبیل با 12-، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و زنجان با 10- و استان‌های قم و همدان نیز با 11- درجه سانتیگراد روزهای سردی را تجربه خواهند کرد.

وظیفه یادآورشد: طی روزهای آینده انتظار تغییرات جوی برای استان تهران نداریم و پیش‌بینی می‌شود که هوای سرد در این کلانشهر تا پایان هفته تداوم یابد.