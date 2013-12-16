شمار بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب البرزدر روز چهارم به چهارهزار نفر رسید

علیرضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: هرچند با پایان دومین روز از نمایشگاه کتاب البرز کمتر از یک ساعت فاصله داریم اما همچنان شاهد حضور پرشور بازدیدکنندگان در غرفه‌های مختلف هستیم.

وی افزود: با این روند بدون شک آمار بازدید کنندگان این نمایشگاه تا پایان وقت بازدید از تعداد مذکور نیز فراتر خواهد رفت.

مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز گفت : تا اکنون چهار هزار نفر از نمایشگاه کتاب البرز بازدید کرده اند و این حاکی از آن است که البرزی ها از سرمای زمستان نمی ترسند و با حضور پرشوردراین نمایشگاه نشان می دهند که با کتاب و کتابخوانی غریبه نیستند.

وی افزود: علی رغم نزدیک شدن به ساعات پایانی سومین روز از نمایشگاه کتاب البرز همچنان شاهد حضور پرشور مردم در این مکان فرهنگی هستیم.

عسگری یادآور شد: از رسانه ها و اهالی مطبوعات استان انتظار داریم تا آخرین روز این نمایشگاه در زمینه اطلاع رسانی و پوشش اخباراین رویداد فرهنگی بزرگ ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز را یاری کنند تا کتاب دوستان بیشتری بتوانند از فرصت فرهنگی پیش آمده بهره مند شوند.

چهارمین نمایشگاه بزرگ استان از 23 تا 29 آذرماه از ساعت 14 الی 20 میزبان همه دوستداران یار مهربان است .