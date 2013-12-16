محمدحسین‌نژاد فلاح در حاشیه سفر محمود گودرزی به شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وزیر ورزش و جوانان در حالیکه پیش از این قرار بود در اولین سفر رسمی خود به سیستان و بلوچستان برود، در شهرستان‌های شهریار، قدس و ملارد حضور پیدا کرد که امید می‌رود طی جلسات برگزار شده در این سفر، مسائل و مشکلات حوزه ورزش و جوانان این مناطق هرچه سریعتر رفع شود.

این مسئول عنوان کرد: شهرستانهای سه گانه شهریار، قدس و ملارد از استعداد و پتانسیل ویژه‌ای در حووزه ورزش برخوردار هستند که در صورت حمایت مسئولان ذیربط، به طور قطع مسیر قهرمانی در این مناطق هموارتر از گذشته خواهد شد.

وی با اشاره به برخی از مصوبات سفر استانی وزیر ورزش و جوانان به این شهرستانها، ادامه داد: بنابر برنامه ریزیهای وزارتخانه، مقرر شده است که در هر استان کشور یک پایگاه قهرمانی ایجاد شود که با حضور وزیر در شهریار و مشاهده پتانسیلهای ویژه ورزشی این منطقه، دستورات لازم برای ایجاد یک پایگاه قهرمانی هم سطح با سایر استانها در شهریار صادر شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران افزود: ارتقای ساختار ورزشی در سه شهرستان شهریار، قدس و ملارد، احداث زمین چمن و ... از دیگر مواردی است که در سفر امروز تصویب شد.

این مسئول در پاسخ به این پرسش که چرا حضور وزیر اعتباری برای شهرستانها به دنبال نداشت، متذکر شد: هم اکنون کشور به دلیل تحریمها با کاهش اعتبارات مواجه است، امید می رود با شکسته شدن تحریمها این مشکل رفع شده و به موجب آن کلنگ زنیهای سراسر کشور به ویزه استان تهران ساماندهی شود.