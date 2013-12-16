به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دانشور بعد از ظهر دوشنبه در ششمین گردهمایی روسای ادارات ورزش و جوانان استان هرمزگان که در جزیره هرمز برگزار شد، عنوان کرد: 120میلیارد ريال برای اتمام پروژه های نیمه تمام ورزشی از محل اعتبارات ملی و استانی به این اداره کل تخصیص داده شده که تکمیل پروژه های نیمه تمام از اولویت های هزینه این اعتبارات است.

وی ادامه داد: این مبلغ برای تکمیل 120پروژه نیمه تمام پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته هشت در صد رشد داشته و با این اعتبار، پروژه های نیمه تمام ورزشی هرمزگان تا پایان سال به اتمام می رسد.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان افزود: در جهت کمک به توسعه فضا های ورزشی روستایی از محل 065 و اعتبارات روستایی مبلغ 10میلیارد ريال اختصاص داده شده که برای رو ستاهایی که هزار نفر جمعیت داشته باشند، سه زمین ورزشی روستایی و سالن ورزشی احداث خواهد شد.

دانشور خاطرنشان کرد: همچنین کلاس های آموزشی داوری و مربیگری با 50 در صد تخفیف در شهرستان ها و بخش های استان هرمزگان برگزار خواهد شد.