270 روستای شهرستان دلفان با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد جعفر مرادياني عصر دوشنبه در ديدار معاون امور عمراني استانداري لرستان اظهار داشت: با توجه به شناخت دقيق استاندار لرستان از محروميت عميق شهرستان دلفان اميدواريم با نگاه ويژه اي که وجود دارد شاهد رفع محروميت ها در اين شهرستان باشيم.

وی افزود: شهرستان دلفان با 446 روستا يكي از شهرستان هاي وسيع استان لرستان است كه بعضي از مناطق آن از حداقل امكانات محروم هستند.

حجت الاسلام مرادیانی كمبود آب آشاميدني سالم در 270 روستا، گازرساني نشدن اكثر روستاها، نبود راه دسترسي در تعدادي از روستاها و نبود برق در تعدادي از روستاها را از مهمترين مشكلات اين شهرستان عنوان كرد.

وي بازديد ميداني استاندار و تيم عمراني ايشان را يك فرصت مناسب برای جبران كاستي‌هاي شهرستان دلفان ذكر كرد و اظهار داشت: اميدواريم اين اقدام استمرار پيدا كند و شاهد رشد و شكوفايي منطقه از تمام لحاظ باشيم.

معاون امور عمراني استانداري لرستان نيز در اين ديدار اظهار داشت: دولت يازدهم با شعار تدبير و اميد در استان لرستان تلاش دارد که این استان به جايگاه واقعي خود برسد.

مجید كيان پور از بازديد ماهانه تيم عمراني استانداري لرستان به شهرستانهاي استان در راستای بررسي و پيگيري طرح هاي عمراني خبر داد.

بنابر این گزارش در این دیدار مديركل امور شهري استانداري لرستان، فرماندار دلفان، رئيس شوراي اسلامي شهر و شهردار جديد نورآباد، معاون عمرانی استانداری لرستان را همراهی می کردند.