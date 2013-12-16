فرهنگ معدنکاوی در گیلان باید نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری عصر دوشنبه در جلسه این سازمان افزود: معدن در استان های شمالی به ویژه گیلان به دلیل شرایط اقلیمی همیشه مهجور بوده است.

وی اظهارداشت: به لحاظ سر زمینی گیلان استانی کوچک در کشور به شمار می رود و از حیث تشکیلات زمین شناسی این استان دارای کمتر کانی های با ارزش است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: متاسفانه در این بخش اندک نیز کارهای خوبی به دلیل موازینی که در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی وجود دارد، انجام نشده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در بحث معدن دو کار عمده (عملیات اکتشاف و بهره برداری ) انجام می گیرد، افزود: عملیات اکتشاف و شناسایی معادن هیچ گونه تخریبی در محیط ایجاد نخواهد کرد.

منتظری اظهارداشت: متاسفانه این تلقی که اکتشاف باعث تخریب محیط زیست می شود عملا با اکتشاف معادن در محدوده های معدنی استان مخالفت می گردد.

وی یادآورشد: معدن مترادف با تخریب نیست بنابراین این مهم باید فرهنگ سازی شود.