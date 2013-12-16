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۲۵ آذر ۱۳۹۲، ۲۰:۵۹

منتظری:

فرهنگ معدنکاوی در گیلان باید نهادینه شود

فرهنگ معدنکاوی در گیلان باید نهادینه شود

رشت – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت گیلان بر لزوم نهادینه سازی فرهنگ معدنکاوی در استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری عصر دوشنبه در جلسه این سازمان افزود: معدن در استان های شمالی به ویژه گیلان به دلیل شرایط  اقلیمی همیشه مهجور بوده است.

وی اظهارداشت: به لحاظ سر زمینی گیلان استانی کوچک در کشور به شمار می رود و از حیث تشکیلات زمین شناسی این استان دارای کمتر کانی های با ارزش  است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: متاسفانه در این بخش اندک نیز کارهای خوبی به دلیل موازینی که در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی وجود دارد، انجام نشده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در بحث معدن دو کار عمده (عملیات اکتشاف و  بهره برداری  ) انجام می گیرد، افزود:  عملیات اکتشاف و شناسایی معادن هیچ گونه تخریبی در محیط ایجاد نخواهد کرد.

 منتظری اظهارداشت: متاسفانه این تلقی که اکتشاف باعث تخریب محیط زیست می شود عملا با اکتشاف معادن در محدوده های معدنی استان مخالفت می گردد.

وی یادآورشد: معدن مترادف با تخریب نیست بنابراین این مهم باید فرهنگ سازی شود.

کد مطلب 2197083

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