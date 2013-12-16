ایجاد بازارچه دائمی دغدغه بانوان مازندران است

مریم جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بانوان هنرمند زیادی در استان وجود دارند که منتظر نمایشگاههای سالانه هستند و و برای همین درصدید ایجاد بازارچه دائمی در استان هستیم.

وی برگزاری نمایشگاه کتاب را از جمله برنامه ها برای بانوان بیان کرد و گفت: در کنار این نمایشگاه، ناشرانی که در زمینه پوشش ایرانی و اسلامی فعالیت داشته اند، استفاده خواهیم کرد.

وی با بیان اینه سه پارک ویژه بانوان در شهرهای بابل، آمل و تنکابن وجود دارد، بیان داشت: ساخت پارک بانوان در دیگر شهرهای استان نیز در دستور کار است و در نوشهر نیز برای ساخت این پارک، فرمانداری اعلام آمادگی کرده است.

وی ازمشکلات اساسی بانوان را نداشتن آموزش بیان کرد و گفت: آموزش وآگاهی مهمترین چیزی است که زنان ما نیاز دارند وعلت اصلی مشکلات نداشتن آگاهی خانم ها از مقام وارزش خود است.

جمشیدی تصریح کرد: اولین نیاز بانوان، آموزش، رفاه وآسایش است که این کار با دادن آموزش درست امکان پذیر می شود و اگر زن مازندرانی به خودباوری برسد و از رفاه نسبی برخوردار باشد و بداند از جانب مسئولان، زن استان دیده می شود خیلی از راههای انحراف بسته می شود.

جمشیدی از برنامه های خود را شناسایی بانوان استان بیان کرد و گفت: در این زمینه اتاق فکری تشکیل شده است که در آن از افراد شایسته و نخبه ساتفاده می کند.