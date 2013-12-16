به گزارش خبرنگارمهر، عباس طاهران پور ظهر عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی طرح زمستانی دورن و برون شهری سال 92 شهرستان دامغان در محل فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: با توجه به بارش نزولات جوی باید هماهنگی و همکاری خوبی بین دستگاه های متولی ایجاد شود که در صورت بروز برف و بوران و حوادث احتمالی جاده ای آمادگی کافی در این زمینه داشته باشند.

وی تصریح کرد: آمادگی دستگاه های اجرایی در حوادث زمستانی باید بهتر از گذشته حفظ شود تا بتوانیم خدمات خوبی را در زمان بروز حوادث به مسافران در بین جاده ها که گرفتار می شوند ارائه کنیم.

معاون فرماندار شهرستان دامغان خاطرنشان ساخت: این شهرستان با توجه به قرار گرفتن محور مواصلاتی شمال به جنوب و غرب به شرق از اهمیت ویژه ای برخوردار است و انتظار می رود که بتوانیم خدمات خوب و شایسته و در خور شان مسافران ارائه کنیم.

966 کیلومتر راه مواصلاتی در شهرستان دامغان وجود دارد

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان دامغان نیز از وجود 966 کیلومتر بزرگراه، راه اصلی، فرعی و روستایی در حوزه استحفاظی شهرستان دامغان خبر داد و گفت: از این میزان راه 129 کیلومتر بزرگراه، 187 کیلومتر راه اصلی، 148.2 کیلومتر راه فرعی و 502 کیلومتر راه روستایی است.

حمید جراح با اشاره به آمادگی اداره راه و ترابری شهرستان دامغان در مواجهه با حوادث جاده ای، از استقرار چهار اکیپ برف روب در سه نقطه حوزه استحفاظی شهرستان خبر داد و اظهار داشت: محورهای قوشه، معلمان و چشمه علی به عنوان سه نقطه مهم در زمان بارش برف و باران هستند.

وی گردنه آهوان را مهمترین محور ترانزیتی استان سمنان دانست و افزود: با توجه به اینکه این گردنه جزء حوزه استحفاظی شهرستان دامغان نیست اما این اداره راه آمادگی دارد همچون سالهای گذشته در زمان بروز برف و بوران خدمات دهی کند.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان دامغان در خاتمه از ایجاد پارکینگ جهت استقرار خودروهای سنگین در مواقع بروز برف و بوران در محور دامغان به سمنان خبر داد و گفت: این پارکینگ در کیلومتر 55 دامغان به سمنان واقع شده که در زمان بروز حوادث احتمالی نسبت به توقف خودروهای سنگین اقدام و این خودروها به مکان مذکور هدایت می شوند.

در این جلسه هر یک از اعضا به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در زمینه چگونگی مقابله با حوادث احتمالی برف و بوران در جاده ها پرداختند.

ستاد طرح زمستانی دورن و برون شهری شهرستان دامغان شامل ادارات راه و ترابری، بخشداری های مرکزی و امیرآباد، اداره پایانه ها و امور حمل و نقل، جمعیت هلال احمر، مرکز فوریت های پزشکی 115، نیروی انتظامی، پلیس راه و شهرداری های دیباج، کلاته و امیریه با محوریت فرمانداری شهرستان دامغان است.