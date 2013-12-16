جزئیات مکالمه کری و ظریف از زبان مقام ارشد امریکایی

یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأیید خبر گفتگوی تلفنی محمدجواد ظریف و جان کری گفت: جان کری روز شنبه 14 ماه دسامبر ضمن سفر به‌سوی ویتنام با آقای ظریف صحبت کرد.

وی افزود: آنها در مورد اهمیت جلو رفتن در چارچوب برنامه اقدام مشترک و حفظ فضای سازنده تا هنگامیکه مذاکرات ادامه دارد، صحبت کردند.

این مقام وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد: گفتگوی وزرای امور خارجه ایران و آمریکا مسیر مذاكرات را به جلو می‌برد.

بر اساس این گزارش، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با واشنگتن پست گفت: پس از تماس‎های هفته گذشته با جان کری و سرگئی لاوروف وزرای خارجه آمریکا و روسیه و همچنین کاترین اشتون، کری و اشتون به من گفتند خود را متعهد به تکمیل سریع فرآیند ژنو می دانند و نیم نگاهی به رسیدن به توافق جامع دارند. من نیز همین هدف را دارم.

ظریف در برابر این سوال که آیا تماس با کری به تازگی صورت گرفته است، پاسخ داد: هیچ گاه ارتباطات قطع نشده و صحبت‎هایی انجام شده است.

وی همچنین گفت: ایران آماده بازی کردنِ نقش فعال‎تر برای پایان دادن به جنگ در سوریه و تامین امنیت خلیج فارس است.