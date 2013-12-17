به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه قیمت‌ها در بازار مسکن با سیر نزولی همراه شد و حباب قیمت‌ها در این بخش شکست، تعدادی از متقاضیان واقعی وارد بازار شدند اما مقاومت برخی از مالکان موجب شد که خرید و فروش زیادی صورت نگیرد و متقاضیان هم به انتظار ارزانی بیشتر خانه‌ها ماندند.

از سوی دیگر کاهش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف ساخت و ساز از جمله مصالح ساختمانی بیشتر به شکستن حباب قیمت‌ها کمک کرد اما موجب شد برخی از سازندگان که در اوج افزایش قیمت‌ها اقدام به ساخت و ساز کرده بودند، ساختمان‌ها را نیمه کاره رها کنند.

برخی از آنان می‌گویند که در زمان گرانی شدید قیمت‌ها ساخت آپارتمان ها را شروع کردند، بنابراین اگر با نرخ کنونی بازار، قصد فروش داشته باشند برای آنها صرفه اقتصادی ندارند؛ به همین جهت اغلب در مرحله اسکلت یا نازک کاری واحدها را نیمه کاره گذاشته‌اند.

در واقع آنها خوابیدن پروژه را به فروش با قیمت کمتر ترجیح داده اند و از طرفی برخی از سازندگان و بنگاه های املاک سعی دارند با اعلام اینکه در سال آینده قیمت‌ها تغییر می کند، شایعه گرانی را در بازار راه بیاندازند تا فضای کنونی به نفع آنها تغییر کند.

اما شواهد حاکی از آن است که قیمت‌ها در بازار مسکن تغییر چندانی نخواهد داشت و به دلیل فضای به وجود آمده در کشور، احتمال نوسان قیمت‌ها در دیگر بازارهای سرمایه‌ای بسیار کمتر است، بنابراین مسکن هم با صعود یکباره قیمت‌ها روبرو نخواهد شد.

براین اساس، سازندگانی که واحدها را نیمه کاره رها کرده اند هم باید به زودی آپارتمان‌ها را تکمیل کرده و به بازار فروش عرضه کنند؛ به این دلیل که به نظر نمی‌رسد صعود دوباره قیمت‌ها تکرار شود.

قیمت برخی از آپارتمان‌ها در تهران

براساس گزارش میدانی خبرنگار مهر، واحدی 68 متری در شاهین شمالی بازسازی شده، با عمر 12ساله با انباری و بدون پارکینگ با قیمت 240 میلیون تومان به فروش می‌رسد و واحد دیگری در تهرانسر- لاله با مساحت 67.5 متر و 2 خوابه با آسانسور، پارکینگ و انباری و عمر 4 ساله 215 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

در خیابان پونک، آپارتمانی 68متری و 2خوابه هر مترمربع 4 میلیون و 300 هزار تومان به فروش می‌رسد و در شهرک لاله واحدی 70 متری با عمر 5 ساله متری 5 میلیون و 300 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

همچنین در بزرگراه رسالت آپارتمانی به مساحت 70 مترمربع با عمر 12ساله و دو خوابه با انباری متری 3 میلیون و 400 هزار تومان فروخته می‎‌شود و در فردوس - ورزی جنوبی واحدی 68 متری طبقه اول و دو خوابه با انباری، 258 به فروش می‌رسد.

در محدوده کاشانی- جنت آباد، خیابان نیرو واحدی 70 متری و دو خوابه با پارکینگ و انباری و عمر 7ساله، قیمت 300 میلیون تومان قیمت گذاری شده است و در فرمانیه 70متری و یک خوابه با 50 مترحیاط اختصاصی 510 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

آپارتمانی دیگری در حوالی منیریه با متراژ 65 متر با پارکینگ و انباری 200 میلیون تومان قیمت گذاری شده است و در تهرانسرجنوبی شهرک سینا آپارتمانی 68 متری و نوساز متری 2 میلیون و 500 هزار تومان فروخته می‌شود.

*'گزارش از نوشین قدم آهاری