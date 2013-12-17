برنامه های نهاد رهبری در دانشگاهها برای حمایت از نشاط سیاسی

حجت الاسلام مجید قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تصمیمات جدید نهاد رهبری در دانشگاهها به منظور تقویت نشاط سیاسی در دانشگاهها، گفت: نهاد رهبری در دانشگاهها جلساتی با معاونان مربوطه وزارتخانه های علوم و بهداشت همچنین دانشگاه آزاد در این باره برگزار کرد.

وی ادامه داد: در این جلسه بر افزایش نشاط سیاسی دانشجویان، کمک و هدایت دانشجویان تاکید و قرار شد جلسات کارشناسی در ماه آینده به جد دنبال شود.

به گفته معاون فرهنگی سیاسی نهاد رهبری در دانشگاهها، سال آینده از این رفتارها و فعالیتهای دانشجویی در دانشگاهها به صورت قانونمند و هدفمند حمایتهای لازم صورت خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: همچنین مراقبتهای لازم باید انجام شود که برخی با رفتارهای ساختار شکنانه موجب کندی این نشاط و فعالیت در دانشگاهها نشوند.

قریشی با بیان اینکه امروز با نشاط و فعالیتهای مناسب سیاسی دانشجویان در دانشگاهها مواجه هستیم، افزود: این امر حاکی از معرفت بالای دانشجویان دارد و یقیناً می تواند در حل معضلات کشور موثر باشند.