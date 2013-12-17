  1. حوزه و دانشگاه
۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۹:۳۲

معاون نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها:

برنامه های نهاد رهبری در دانشگاهها برای حمایت از نشاط سیاسی

برنامه های نهاد رهبری در دانشگاهها برای حمایت از نشاط سیاسی

معاون فرهنگی سیاسی نهاد رهبری در دانشگاهها، تاکید کرد: سال آینده از رفتارها و فعالیتهای سیاسی دانشجویی توسط نهاد رهبری در دانشگاهها حمایت می شود.

حجت الاسلام مجید قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تصمیمات جدید نهاد رهبری در دانشگاهها به منظور تقویت نشاط سیاسی در دانشگاهها، گفت: نهاد رهبری در دانشگاهها جلساتی با معاونان مربوطه وزارتخانه های علوم و بهداشت همچنین دانشگاه آزاد در این باره برگزار کرد.

وی ادامه داد: در این جلسه بر افزایش نشاط سیاسی دانشجویان، کمک و هدایت دانشجویان تاکید و قرار شد جلسات کارشناسی در ماه آینده به جد دنبال شود.

به گفته معاون فرهنگی سیاسی نهاد رهبری در دانشگاهها، سال آینده از این رفتارها و فعالیتهای دانشجویی در دانشگاهها به صورت قانونمند و هدفمند حمایتهای لازم صورت خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: همچنین مراقبتهای لازم باید انجام شود که برخی با رفتارهای ساختار شکنانه موجب کندی این نشاط و فعالیت در دانشگاهها نشوند.

قریشی با بیان اینکه امروز با نشاط و فعالیتهای مناسب سیاسی دانشجویان در دانشگاهها مواجه هستیم، افزود: این امر حاکی از معرفت بالای دانشجویان دارد و یقیناً می تواند در حل معضلات کشور موثر باشند.

 

کد مطلب 2197171

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه