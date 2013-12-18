امیر دژاکام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش خود در سریال "آوای باران" بیان کرد: این چهارمین سریالی است که من با حسین سهیلی‌زاده کار می‌کنم. یک ماه بعد از اینکه از "معمای شاه" جدا شدم سه پیشنهاد داشتم که از این میان آنها همکاری با این سریال را ترجیح دادم.

وی ادامه داد: من نقش مرتضی ملکیان را در "آوای باران" بازی می‌کنم که یک جراح قلب است و سابقه خانوادگی ویژه ای دارد و سختی های زیادی در زندگی خود کشیده است. این سریال فضای آرامی دارد و من چون در کارهای قبلی با سهیلی‌زاده راحت بودم و مخاطب هم آن کارها را پذیرفته بود، طبیعتا وقتی فیلمنامه این کار را خواندم آن را قبول کردم.

این بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون با اشاره به عواملی که در بازی یک اثر برایش اهمیت دارد، خاطرنشان کرد: برای من اندازه نقش مهم نیست بلکه بیشتر مجموعه کار برایم مهم است؛ بازیگران دیگر، فیلمنامه کار و همچنین تاثیرگذار بودن نقشی که قرار است ایفا کنم.

دژاکام اضافه کرد: مرتضی شخصیت تاثیرگذاری است، وقتی که نیست مردم درباره او حرف می زنند، او تصمیم می گیرد و تصمیماتش را عملی می‌کند. من سعی کرده ام این کاراکتر را متفاوت تر از دیگر نقش هایم بازی کنم. تلاشم این بود که این نقش با دادستان در "هیس دخترها فریاد نمی زنند" و یا افسر پلیس در "رسوایی" تفاوت داشته باشد.

بازیگر سریال "سرگشته" با اشاره به بازیگرانی چون آنتونی کوئین و داستین هافمن و بازی‌های متفاوت آنها در فیلم‌های مختلف بیان کرد: اینها بهترین بازیگرانی هستند که متفاوت ترین نقش های خود را در هر فیلمی بازی کرده اند. به طور مثال آنتونی کوئین در "پیرمرد و دریا" در مقایسه با "زوربای یونانی" یا در "جاده" بسیار متفاوت است و یا اصلا نمی توان او را در "باراباس" با "عمر مختار" مقایسه کرد. همچنین داستین هافمن در "توتسی" بسیار متفاوت از "پاپیون" است.

این مدرس تئاتر ادامه داد: بازیگری یک علم و یک تکنیک است و نباید این عبارت خرافی را که بازیگری به استعداد نیاز دارد، دائما تکرار کرد. من به عنوان یک معلم می گویم که تکنیک های بازیگری قابل مشاهده و اندازه گیری است اما نحوه اجرای آن سبک است و وارد مقوله دیگری می شود.

این بازیگر همچنین با اشاره به مراحل باقی مانده از ساخت سریال "آوای باران" عنوان کرد: هم اکنون بخش زیادی از کار تمام شده است و ما در حال تصویربرداری قسمت های 30 به بعد هستیم. با توجه به مرحله ای که در آن هستیم فکر می کنم حدود یک و نیم تا دو ماه دیگر تصویربرداری این سریال تمام شود.

بازیگر فیلم "رسوایی" در پایان با اشاره به اینکه مدتی پیش تله‌فیلم "تشنج" را به کارگردانی محمد خراط زاده بازی کرده است، گفت: زمان پخش این تله‌فیلم هنوز معلوم نیست و من در آن نقش یک افسر پپلیس را دارم که بعد از 72 ساعت کار به خانه باز می گردد اما با یک گروگانگیری سخت مواجه می شود.

سریال "آوای باران" این شب‌ها ساعت 20:45 از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود. ثریا قاسمی (مادربزرگ)، حمیدرضا پگاه (طاها)، سام درخشانی (نادر و خواهرزاده طاها)، الهام چرخنده (همسر نادر)، مهران احمدی (شکیب)، سپیده خداوردی (مرضیه خواهر مرتضی و همسر طاها)، امیر دژاکام (مرتضی)، سیاوش خیرابی (فرید) و مهران رنجبر (کیانوش) در این سریال بازی می‌کنند.