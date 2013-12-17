انتقاد از بی توجهی آب و فاضلاب اهواز به مشکلات شهروندان/ لزوم ساماندهی ساخت و سازهای غیر مجاز

به گزارش خبرنگار مهر، در بیستمین جلسه شورای شهر اهواز که شامگاه گذشته برگزار شد طرح تقسیم عادلانه امتیاز استفاده از بیلبورد های تبلیغاتی در صحن علنی جلسه مطرح و پس از بررسی اعضای شورا این طرح به تصویب رسید.



همچنین دو طرح تشکیل جمعیت های شورا یار و عدم به کار گیری مجدد نیروهای بازنشسته و اعطای دو پست به مدیران در شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.



کاظم سواری در نطق پیش از دستور جلسه شورا ضمن انتقاد از بی توجهی مسئولان آب و فاضلاب شهر اهواز نسبت به مشکلات ایجاد شده برای شهروندان عنوان کرد: متاسفانه مشکلات شبکه های فاضلاب در همه جای شهر اهواز از مناطق محروم گرفته تا مرکز شهر وجود دارد.



وی افزود: با توجه به دعوت اعضای شورای شهر از مسئولان این سازمان تنها یک بار در کمسیون شورا حضور داشتند و بعد از آن دیگر در هیج کمیسیونی حاضر نشدند.



عضو شورای شهر اهواز تصریح کرد: مسئولان سازمان آب و فاضلاب یک برنامه جامع از برنامه های آینده خود در راستای حل این مشکلات در اختیار ما قرار دهند تا در صورت مراجعه شهروندان به شورا ما این برنامه را در اختیار آن ها قرار دهیم.



سواری با گلایه از چند نرخی بودن کرایه تاکسی ها در سطح شهر اظهار کرد: بسیاری از شهروندان و رانندگان تاکسی ها از نرخ جدید کرایه ها اطلاع درستی ندارند در همین راستا مشکلات ایجاد شده در این بخش نیازمند ساماندهی شدن است.



رامی علاسوند رییس شورای شهر اهواز در خصوص چند نرخی بودن کرایه تاکسی در سطح شهر عنوان کرد: نرخ نامه کرایه تاکسی در سطح شهر به صورت یک لایحه به شورای شهر رسیده است و ما منتظر هستیم تا کمیسیون حمل و نقل این طرح را به تصویب برساند.



آذر زمان پور نیز در نطق پیش از دستور بیستمین جلسه شورای شهر اهواز با اشاره بر سفر چند روزه اعضای شورای شهر به مشهد مقدس گفت: بیش از یک سوم درآمد شهرداری مشهد از محل مشارکت بخش خصوصی حاصل می شود.



وی با بیان اینکه همه ارگان ها باید دست به دست هم دهند تا شهر اهواز توسعه پیدا کند، اظهار کرد: یک ابتکار جالب که در شهر مشهد وجود داشت این بود که سازمانی تحت عنوان زمین و مسکن در شهر ایجاد شده بود که به صورت مجزا از سایر سازمان ها به مشکلات مردم در این خصوص می پرداخت.



این عضو شورای شهر افزود: شهر اهواز تنها شهری است که نظارت بر روی روند ساخت قطار شهری از دسترس اعضای شورای شهر خارج است و من لازم می دانم که این مسئله بررسی شود.



غلامرضا سبز علی دیگر عضو شورای شهر با انتقاد از حذف نام شهیدان و جمهوری در بعضی قبوض تصریح کرد: بسیاری از تابلو های مزین به عکس شهیدان خوزستانی که در بلوار های شهر نصب شده بودند در حال حاضر در میان انبوهی از شاخ و برگ درختان پنهان و یا اینکه تعدادی از آن ها جمع آوری شده اند.



وی همچنین با اشاره به صحبت های توهین آمیز استاندار اصفهان عنوان کرد: من به طور حتم در خصوص صحت این صحبت ها اطمینان ندارم اما در صورتی که این صحبت ها شایعه بوده است استاندار اصفهان باید این مطلب را تکذیب کند و در صورتی که این مسئله صحیح بوده است وی باید از مردم شهید پرور خوزستان عذر خواهی کند.



عضو شورای شهر اهواز با اشاره به ساخت و ساز های غیر مجاز در شهر اهواز بیان کرد: در یک منطقه از شهر بیش از 650 مغازه بدون مجوز در حال فعالیت هستند و تاکنون هیچ اقدامی در خصوص تخریب این مغازه ها صورت نگرفته است.



وی با تاکید بر اینکه در آمدهای شهرداری کاهش یافته است و با این بودجه نمی شود کاری برای شهر اهواز کرد، گفت: 350 میلیارد تومان کل بودجه شهرداری است که از این میزان بیش از 200 میلیارد تومان حقوق و پاداش کارکنان شهرداری است.



نماینده سازمان شهرداری در شورای شهر اهواز در این خصوص اظهار کرد: درآمد داخلی شهرداری کاهش پیدا نکرده است و هشت ماه اول سال 256 میلیارد تومان درآمد کسب شده است که این میزان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.



علی ناصری در خصوص رد شدن مصوبات شورای شهر در فرمانداری اهواز عنوان کرد: شهرداری باید در ارائه لایحه به شورا دقت های لازم را در خصوص مسائل حقوقی داشته باشد و برای حل این مشکلات بهتر است تا یک نماینده از طرف فرمانداری در شورا حضور داشته باشد تا هزینه و زمان زیادی که برای برگشت این لایحه ها در فرمانداری صرف می شود به حداقل برسد.



زیبا صالح پور نیز در خصوص سفر اعضای شورای شهر به مشهد بیان کرد: دو شهر مشهد و اهواز در موضوع مهاجر پذیر بودن و داشتن جمعیت متراکم در حاشیه شهر نقاط مشترک زیادی دارند.



وی افزود: سیستم شورای شهر و شهرداری اهواز در سال های گذشته به گونه ای بود که رغبتی برای سرمایه گذاری فراهم نمی کرد در همین راستا چهارمین شورای شهر اهواز باید به سمت سرمایه گذاری به منظور ایجاد درآمد های پایدار برود.