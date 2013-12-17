جشنواره معلمان محقق و مولف در بنياد رضوی مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد معدني مديرعامل بنيادفرهنگي رضوي در این مراسم که دوشنبه در مشهد برگزار شد گفت:6 هزار دانش آموز دراين بنياد تحصيل مي كنند.

وی اظهارکرد:770 معلم در مدارس امام رضا فعاليت مي كنند كه 200 تن از آنان نيروي آموزش و پرورش و مابقي از معلمان پيشكسوت است.

وي بيان داشت: از وظايف اين بنياد، رسيدن به اهداف متعالي سندچشم انداز آستان قدس كه همانا تبديل مدارس بنياد به عالي ترين مراكز در ايران و جهان اسلام است.

معدني با اشاره به اين كه پرورش نيروهاي متعهد و متخصص براي ايران و جهان اسلام از مهمترين برنامه هاي راهبردي بنياد رضوي است؛ تاكيدكرد:3هزاردانش آموز مدارس امام رضا در مناطق غيربرخوردار از خدمات و امكانات رايگان اين مراكز استفاده كرده و 3هزارتن ديگر در مناطق برخوردارشهري، شهريه پرداخت مي كنند.

مديرعامل بنياد فرهنگي رضوي افزود: رسالت اين مراكز پرورش دانش آموزاني است كه به توسعه كشور كمك کنند.

معدني با بيان اين كه ما به پژوهشهاي كاربردي كه بتواند مرزهاي ما را در توليد علم و فن آوري افزايش دهد، نيازمبرم داريم؛اظهارداشت: لازمه اين پيشرفت،شيوه هاي نوين تدريس و حل مساله است برخور دبا مساله، كشف مساله،جمع آوري اطلاعات،آزمايش و نتيجه گيري از مهمترين راهبردهاست.

وي كنار گذاشتن شيوه هاي سنتي را يادآور و ابرازكرد: معلم بايدچگونه نگاه كردن، فكركردن، تمرين كردن،چگونه بيني و چگونه خواهي را در دانش آموزان توسعه دهد.

وي راه رسيدن به توسعه را پژوهش دانسته و گفت: مرجعيت و اقتدار علمي تمام نهادها،سازمانها و كشورها بر اساس پژوهش است.

معدني در بخش ديگري از سخنانش ادامه داد: در متون اسلامي بر تحقيق تاكيد فراوان شده و اسلام 1400 سال پيش بر طلب علم تاكيدداشته است.

وي بسط فرهنگ و توسعه در كشور را نيازمند پژوهش و كليدپژوهش را در دست پژوهشگران دانست.