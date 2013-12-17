95 درصد فرودگاههای کشور زیان ده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رسولی نژاد صبح سه شنبه در حاشیه افتتاح تالار نمایش فرودگاه نوشهر گفت: وجود فرودگاه در هر استان به منزله محور و دروازه توسعه آن استان محسوب می شود.

رسولی نژاد با اشاره به سهم حمل و نقل هوایی کشور عنوان داشت: شاید سهم 4 درصدی حمل و نقل هوایی از حمل و نقل کشور درصد بالایی نباشد اما این درصد به تمام 96 درصد حمل و نقل تاثیر مستقیم دارد.

وی با بیان هزینه های احداثی یک فرودگاه خاطرنشان کرد: برای احداث هر کیلومتر باند فرودگاهی بیش از 6.5 میلیارد تومان هزینه می شود .

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور با بیان آنکه تنها 4 فرودگاه در کشور جنبه اقتصادی و سوددهی دارند اظهار داشت: بقیه فرودگاه های کشور جنبه اقتصادی نداشته و هزینه ده هستند.

رسولی نژاد همچنین با بیان اینکه پارسال حدود هشت‌ و‌ نیم میلیون مسافر با پرواز خارجی و 33 میلیون مسافر با پرواز داخلی در کشور جابه‌جا شده است افزود: در این مدت حدود 25 میلیون سفر هوایی صورت گرفته است که بر این اساس 41 میلیون نفر مسافر جابه‌جا شده‌اند.