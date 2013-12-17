لغو متعدد پروازهای فرودگاه تبریز به دلیل نبود سیستم آر وی آر است

علی رستمی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم مجهز کردن فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز به این سیستم گفت: هوای تبریز به گونه ای است که در اکثز ایام سال برفی و مه آلود است و این باعث می شود که اکثر پروازها یا لغو شود و یا با تاخیر انجام پذیرد.

وی اعتبار لازم برای خرید و مجهز کردن این سیستم در فرودگاه شهید مدنی تبریز را نزدیک به 20 میلیارد ریال بیان کرد و ادامه داد: البته تقریبا نصف اعتبار جذب شده و کارهای نصب آر وی آر این فرودگاه هم انجام شده و اگر مبلغ دیگری نیز به این طرح اختصاص یابد، دیگر شاهد لغو پروازها در اکثر روزها نخواهیم بود.

رستمی همچنین با بیان اینکه پروازهای فرودگاه شهید مدنی از دیروز به حالت عادی برگشته و لغو پروازی نداشته است، گفت: با توجه به بین المللی بودن فرودگاه نیاز است تا تجهیزات آن نیز پیشرفته باشد تا در فرود و خروج هواپیماها مشکلی بوجود نیاید.