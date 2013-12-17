  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۲۳

رستمی در گفتگو با مهر:

لغو متعدد پروازهای فرودگاه تبریز به دلیل نبود سیستم آر وی آر است

لغو متعدد پروازهای فرودگاه تبریز به دلیل نبود سیستم آر وی آر است

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیر کل فرودگاه های آذربایجان شرقی گفت: لغو متعدد پروازهای فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز در چند سال اخیر به دلیل نبود سیستم آر وی آر در این فرودگاه است.

علی رستمی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم مجهز کردن فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز به این سیستم گفت: هوای تبریز به گونه ای است که در اکثز ایام سال برفی و مه آلود است و این باعث می شود که اکثر پروازها یا لغو شود و یا با تاخیر انجام پذیرد.

وی اعتبار لازم برای خرید و مجهز کردن این سیستم در فرودگاه شهید مدنی تبریز را نزدیک به 20 میلیارد ریال بیان کرد و ادامه داد: البته تقریبا نصف اعتبار جذب شده و کارهای نصب آر وی آر این فرودگاه هم انجام شده و اگر مبلغ دیگری نیز به این طرح اختصاص یابد، دیگر شاهد لغو پروازها در اکثر روزها نخواهیم بود.

رستمی همچنین با بیان اینکه پروازهای فرودگاه شهید مدنی از دیروز به حالت عادی برگشته و لغو پروازی نداشته است، گفت: با توجه به بین المللی بودن فرودگاه نیاز است تا تجهیزات آن نیز پیشرفته باشد تا در فرود و خروج هواپیماها مشکلی بوجود نیاید.

 

کد مطلب 2197316

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها