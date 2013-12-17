سپاه قویترین ارتش سایبری در مقابله با جنگ نرم است

به گزارش خبرنگارمهر، محمود قاسمی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه انس و مودت بازنشستگان سپاه ناحیه بهار با اشاره به اینکه سپاه در هشت سال دفاع مقدس محوری ترین نقش را داشت، اظهار داشت: سپاه از بدو تأسیس در حساس ترین و بحرانی ترین لحظه های کشور حضور داشته و آن را مدیریت کرده است.

قاسمی اذعان داشت: اين نهاد انقلابي همواره حراست از استقلال، تماميت ارضي و دستاوردهاي انقلاب اسلامي را سرلوحه كار خود قرار داده است.

وی عنوان داشت: سپاه پاسداران در ابتداي استقرار نظام جمهوري اسلامي نیز در سايه روحيه انقلابي نقش مهمي در مقابله با گروهك هاي ضد انقلاب ايفا كرد.

قاسمی با اشاره به نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصه سازندگی، عمران و آبادانی کشور به ویژه درمناطق محروم، افزود: سپاه در اوج فشارهای سیاسی و توطئه های دشمنان همواره نقش بی بدیل خود را ایفا کرده تا جائی که در عرصه سازندگی بعد از جنگ با اجرای سه هزار پروژه ملی نقش عمده ای در سازندگی کشور داشته است.

وی با بیان اینکه آمریکا سپاه را قویترین ارتش سایبری در مقابله با جنگ نرم می داند، عنوان داشت: سپاه با راه اندازی و ساماندهی حلقه های تربیتی صالحین در عرصه جنگ نرم سنگی را در مقابل توطئه های دشمن قرار داده است.

قاسمی با اشاره به اینکه علم بصیرت کشور امروز در دست سپاه است، اذعان داشت: امروزه عرصه بصیرت افزایی به دوش سپاه است به طوری که سازمان های متولی این امر به اندازه سپاه به این عرصه ورود پیدا نکرده اند.

وی سپاه را تنها مرد باقی مانده در میدان امر به معروف و نهی از منکر دانست و افزود: امروزه بیش از هر زمانی کشور به امر به معروف نیاز دارد، این در حالی است که سپاه بیشترین و فعال ترین نهاد در برپایی این فریضه مهم است.

وی عنوان داشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اساس اهداف و سیاست های تبیین شده در انجام وظایف محوله با بهره گیری از ظرفیت های موجود عملکرد مناسبی داشته است.