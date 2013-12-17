به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا فرجی دانا در حاشیه پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی در جمع خبرنگاران گفت: قضاوت در این مطلب با حکم قانون به هیات مرکزی گزینش واگذار شده است. وظایف هیات مرکزی گزینش توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده است.

وی ادامه داد: در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است قوه مقننه و قوه قضائیه نباید وارد احکام هیات مرکزی گزینش شوند و حتی صراحتاً گفته است کمیسیون اصل 90 و دیوان عدالت اداری وارد این مساله نشوند برای همین ما فکر می کنیم که باید همگی تابع قانون باشیم و به اختیارات قانونی هیات مرکزی گزینش احترام بگذریم.

وزیر علوم همچنین در خصوص تسهیلات به برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی گفت: برای بنیاد ملی نخبگان وظایفی تعریف شده است که یکی از آنها حمایت از برگزیدگان جشنواره خوارزمی است که پرونده این افراد ارزیابی می شود اگر کیفیت لازم را داشته باشد بدون کنکور وارد دوره لیسانس می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش یکی از اعضای کمیسیون آموزش اعلام کرد در بررسی پرونده برخی از 126 دانشجوی ستاره دار که به تحصیل باز گشته اند مشکلاتی وجود داشت ولی وزارت علوم اجازه تحصیل به آنها را داده بود و اعضای کمیسیون آموزش وقتی که برای بررسی بیشتر به هیات مرکزی گزینش مراجعه کرده بودند پرونده دانشجویان را در اختیار این اعضا قرار نداده بودند.