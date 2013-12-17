پسران بدمینتون باز قم در مسابقات نوجوانان کشور عملکرد خوبی داشتند

کاظم افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: سی امین دوره مسابقات بدمینتون قهرمانی نوجوانان کشور در بخش پسران همچون رقابت‌های رده سنی جوانان به میزبانی هیئت بدمینتون استان سمنان برگزار شد و تیم قم نیز با بهترین نفرات خود در آن حضور یافت.

وی یاد آور شد: بدمینتون بازان نوجوان استان در این رقابت ها به مدت دو روز به صورت تیمی در سالن اختصاصی بدمینتون شهرستان سمنان برابر حریفان خود به میدان رفتند و با توجه به تمریناتی که پیش از مسابقات سپری کرده بودند در مجموع عملکرد خوبی داشتند.

افشاری اضافه کرد: در تیم اعزامی هیئت بدمینتون قم به این رقابت ها سجاد ترابی، سید نعیم الدین موسوی، محمد باقر ترابی، محمدحسین ثانی، محمدمهدی زاده، محسن دادستان، علی دلیر و عرفان دادرس به مربیگری حامد شبانیان با حریفان خود به رقابت پرداختند.

وی تصریح کرد: واقعا تیم ها و نفرات آماده ای از استان های مختلف به سی امین دوره رقابت های بدمینتون قهرمانی پسران کشور آمده بودند و کار برای کسب مدال بسیار سخت بود ولی تجربیات بسیار ارزنده ای از این پیکارها نصیب بدمینتون بازان قم شد.

افشاری با بیان اینکه تیم خراسان رضوی به مقام قهرمانی سی امین دوره مسابقات بدمینتون قهرمانی نوجوانان پسر کشور دست یافت، اضافه کرد: دیدار نهایی سی امین دوره مسابقات بدمینتون قهرمانی نوجوانان پسر کشور بین تیم های خراسان رضوی و زنجان برگزار شد.

سرپرست تیم پسران هیئت بدمینتون استان قم خاطرنشان کرد: در پایان این پیکارها تیم خراسان رضوی توانست با نتیجه 3 بر 2 برابر حریف خود به برتری دست یافته و به مقام قهرمانی دست یابد، ضمن اینکه تیم زنجان دوم شد و تیم های تهران و سیستان وبلوچستان مشترکا سوم شدند.

وی عنوان داشت: سی امین دوره مسابقات بدمینتون قهرمانی نوجوانان پسر کشور با شرکت 230 بازیکن در قالب 23 تیم در سالن اختصاصی بدمینتون شهرستان سمنان به انجام رسید و در پایان این رقابت ها مدال ها و جام های قهرمانی از سوی دبیر فدراسیون بدمینتون به تیم های برتر اهدا شد.

افشاری در بخش دیگری از صحبت های خود به موفقیت بدمینتون بازان نوجوان استان قم در کسب مقام سوم رقابت های رنکینگ قهرمانی کشور اشاره کرد و یاد آور شد: تیم دو نفره بدمینتون نوجوانان استان مقام سوم رقابت های رنکینگ قهرمانی کشور را بدست آورد.

وی ابراز داشت» این مسابقات که به میزبانی شهرسمنان برگزار شد در قسمت دو نفره نوجوانان محمد باقر ترابی و نعیم الدین موسوی موفق به کسب مقام سوم این دوره از رقابت ها شدند در حالی که هدایت تیم بدمینتون نوجوانان استان را پیمان جباری برعهده داشت و این مسابقات با شرکت260 بازیکن از 25 استان در سالن اختصاصی بدمینتون شهرستان سمنان در دو قسمت یکنفره و دونفره برگزار شد.