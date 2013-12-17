وحدت حوزه و دانشگاه راه های پیشرفت های علمی جامعه را هموارتر می کند

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر، وحدت حوزه و دانشگاه را یکی از شعارهای اولیه و اصیل انقلاب عنوان کرد و گفت: انقلاب اسلامی ما از جنبه های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی و... برخوردار بود و در این میان نهادهای مختلفی در کشور راه اندازی و یا تقویت شدند که این جنبه ها را تقویت کنند.

وی افزود: در این میان حوزه و دانشگاه به دلیل تاثیرگذاری بالایی که در کشور و در میان اقشار مختلف مردم برخوردارند شرایط ویژه تری داشتند و همین امر سبب شد حضرت امام (ره) روزی را با عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری کنند.

فلاحت پیشه خاطرنشان کرد:بحث علمی از همان ابتدا مورد تاکید رهبر فقید انقلاب قرار داشت و از آن جایی هم که حوزه و دانشگاه محلی برای تبادل افکار و جریانات علمی است امام راحل(ره) بر وحدت میان این دو تاکید و خواستار تقویت آن شدند.

وی یادآور شد: اگر حوزه و دانشگاه به عنوان دو نهاد علمی تاثیرگذار بتوانند با یکدیگر تساهل علمی داشته باشند قطعا می تواند به پیشرفت علمی و ارتقاء سطح معلومات جامعه امیدوار بود.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی روز وحدت حوزه و دانشگاه را روزی برای عملیاتی شدن برنامه های درنظرگرفته شده جهت تقویت وحدت این نهاد دانست و در عین حال مناسبتی شدن این روز و برگزاری مراسمی در حد یک گرامیداشت ساده را تهدیدی جدی برای این روز عنوان کرد.

فلاحت پیشه همچنین وجود وحدت میان حوزه و دانشگاه را باعث آزاد اندیشی در فضای علمی کشور و ایجاد فضای باز برای تعامل و همفکری بیشتر میان جریانات علمی دانست.

وی در ادامه با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله که در سال 1404 ایران باید به قدرت اول منطقه خصوصا از نظر علمی تبدیل شود، اظهار داشت: در این برنامه اگر تمامی مراکز به سهم خود در راستای توسعه علمی کشور توجه کنند قطعا سند چشم انداز علمی محقق خواهد شد.