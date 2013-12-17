همکاریهای مرزی ناتو و پاکستان/ ابراز نگرانی اسلام آباد از اعدام رهبر جماعت اسلامی بنگلادش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "جوزف دانفورد" فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان روز گذشته در دیدار با ژنرال راحیل شریف فرمانده ارتش و رشید محمود رئیس کمیته ستاد مشترک پاکستان درباره موضوعات امنیتی و مورد توجه دو کشور و همچنین همکاریهای مرزی افغانستان و پاکستان گفتگو کردند.

این اولین نشست فرمانده ایساف با رهبران ارشد نظامی پاکستان از زمان رسیدن به قدرت از ماه گذشته تاکنون بود.

دانفورد در این دیدار ضمن تشکر از اسلام آباد به خاطر فرصت ایجاد شده برای دیدار با همتایان پاکستانی بر اهمیت همکاریهای امنیتی واشنگتن و اسلام آباد با هدف برقراری ثبات و امنیت در کشور تاکید کرد.

این دیدار پس از آن انجام می شود که چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته در سفر به پاکستان بر اهمیت بازگشایی مسیر تدارکاتی ناتو به افغانستان تاکید کرد.

خبر دیگر اینکه محمد آصف سندهیله فرمانده نیروی دریایی پاکستان در دیدار با همتایان سریلانکایی خود در کلمبو بر گسترش همکاریهای امنیتی به خصوص در زمینه مبارزه با تروریسم و روابط دوجانبه تاکید کرد.

خبر دیگر اینکه اکثر اعضای پارلمان پاکستان بیانیه ای را در اعتراض به اعدام رهبر جماعت اسلامی بنگلادش به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در جریان جنگ‌ های خونبار استقلال این کشور از پاکستان صادر کرده و به خانواده "عبدالقادر ملا" تسلیت گفتند.

این در حالی است که حزب مردم پاکستان و دو حزب مخالف از جمله متحد قومی و حزب عوامی ملی از این بیانیه حمایت نکردند.

از زمان آغاز ناآرامی ها در بنگلادش از پنجشنبه گذشته میان هواداران حزب جماعت اسلامی و پلیس و همچنین هواداران حزب ملی گرای بنگلادش تاکنون، دست کم 25 نفر کشته و شمار زیادی مجروح شدند.

بر این اساس پلیس بنگلادش اعلام کرده است که هواداران حزب جماعت اسلامی به منازل مسکونی و همچنین دفاتر دولتی حمله کرده، با نیروهای امنیتی درگیر شده و در پی اعتصاب سراسری در این کشور هستند.