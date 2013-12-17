12 دفتر "خانه محله" در محلات همدان راه اندازی می شود

امیررضا یوسفیان در گفتگو با مهر با بيان اينكه اين 12 دفتر و خانه محله در 74 محله مصوب شهر همدان در پنج منطقه راه اندازی خواهد شد، گفت: سند توسعه شهر همدان مورد بررسي قرار گرفته تا نقشه راهي براي توسعه همدان محقق شود.
وي از بازنگري طرح بالادستي توسعه شهر همدان با عنوان بازنگري در طرح تفصيلي و طرح جامع شهر همدان خبر داد و گفت: راهاندازي دفاتر تصميمگيري و خانه محله و باز زندهسازي بافت فرسوده شهر در این راستا برنامه ریزی شده است.
يوسفيان افزود: همچنين احيا و توانمندسازي مناطق مختلف همدان مدنظر است که پنج منطقه از جمله كلپا، آقاجانيبيگ، كبابيان به عنوان مناطق آزمونه براي احياي مركز محلهها در نظر گرفته شده است.
يوسفيان گفت: بزودی يك منطقه ديگر به مناطق خدماتي شهر همدان اضافه شده و همدان پنج منطقهاي ميشود.
شهردار همدان اظهار داشت: از جمله مزاياي اين امر تقسيم وظايف، تسريع در خدماترساني به شهروندان و تخصصي كردن كارهاست.
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