  1. استانها
  2. همدان
۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۴۳

12 دفتر "خانه محله" در محلات همدان راه اندازی می شود

12 دفتر "خانه محله" در محلات همدان راه اندازی می شود

همدان – خبرگزاری مهر: شهردار همدان از راه اندازی و افتتاح 12 دفتر با عناوين دفاتر تسهيل‌گري و خانه محله در جاي جاي شهر همدان خبر داد.

امیررضا یوسفیان در گفتگو با مهر با بيان اينكه اين 12 دفتر و خانه محله در 74 محله مصوب شهر همدان در پنج منطقه راه اندازی خواهد شد، گفت: سند توسعه شهر همدان مورد  بررسي قرار گرفته تا نقشه راهي براي توسعه همدان محقق شود.

وي از بازنگري طرح بالادستي توسعه شهر همدان با عنوان بازنگري در طرح تفصيلي و طرح جامع شهر همدان خبر داد و گفت: راه‌اندازي دفاتر تصميم‌گيري و خانه محله و باز زنده‌سازي بافت فرسوده شهر در این راستا برنامه ریزی شده است.

يوسفيان افزود: همچنين احيا و توانمندسازي مناطق مختلف همدان مدنظر است که پنج منطقه از جمله كلپا، آقاجاني‌بيگ، كبابيان به عنوان مناطق آزمونه براي احياي مركز محله‌ها در نظر گرفته شده است.

يوسفيان گفت: بزودی يك منطقه ديگر به مناطق خدماتي شهر همدان اضافه شده و همدان پنج منطقه‌اي مي‌شود.

شهردار همدان اظهار داشت: از جمله مزاياي اين امر تقسيم وظايف، تسريع در خدمات‌رساني به شهروندان و تخصصي كردن كارهاست.

کد مطلب 2197389

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه