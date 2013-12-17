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۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۰

وزیر رفاه خواستار پیگیری حقوقی مفاد گزارش تحقیق و تفحص تامین اجتماعی شد

وزیر رفاه خواستار پیگیری حقوقی مفاد گزارش تحقیق و تفحص تامین اجتماعی شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به دبیر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی پیگیری حقوقی مفاد گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی برای استیفای حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به آقایان دکتر میدری دبیر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و دکتر نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی آمده است : گزارش هیئت تحقیق و تفحص مورد مطالعه دقیق قرار گیرد و آن دسته از مواردی که مربوط به حقوق بیمه شدگان و سازمان تامین اجتماعی است از طریق مراجع ذیصلاح مورد پیگیری حقوقی قرار گیرد.

همچنین بخشی از مفاد گزارش هیئت تحقیق و تفحص بر اثر مشکلات ساختاری و بی انظباطی های مالی رخ داده که لازم است این موانع مورد توجه قرار گرفته و روندهایی که بستر ساز این مسایل بوده مورد بازنگری قرار گیرد.

مفاد گزارش نشان می دهد بدنه سازمان تامین اجتماعی اعم از کادر بیمه ای و درمانی در روند فعالیتهای خود از سلامت کامل برخوردار هستند که بدینوسیله هیئت امنای سازمان قدر دانی خود را از زحمات آنان اعلام می کند و همچنین مجموعه ای از راهبردها و اقدامات برای سالم سازی و کارآمد سازی صندوق ها طراحی و ابلاغ گردد.

کد مطلب 2197403

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