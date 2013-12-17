به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر صبح سه شنبه در آئین گشایش جشنواره منطقه‌ای نوآوری و شکوفایی اختراعات خلیج فارس در بوشهر اظهار داشت: مخترعین و نوآوران استان‌های بوشهر، خوزستان، فارس، کهکلویه و بویر احمد و هرمزگان در این جشنواره حضور دارند.

رحیم قاسمیه با اشاره به حضور بیش از 160 مخترع و نوآور در این جشنواره، اضافه کرد: این جشنواره از امروز به مدت سه روز برگزار خواهد بود و علاقمندان می توانند از این جشنواره بازدید کنند.

وی نهادینه ساختن فرهنگ تجاری سازی و کسب ثروت از دانش و هدف راهبردی تبدیل ایده به محصول را از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد و ادامه داد: این جشنواره بخش‌هایی از توانمندی جوانان ایرانی را در راستای رسیدن به خودکفایی کشور در ابعاد مختلف و به‌ویژه در بخش علمی را به نمایش می‌گذارد.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر در ارتباط با مخترعین و مبتکرین این جشنواره نیز گفت: استان‌های فارس، خوزستان و بوشهر بیشترین تعداد شرکت کنند در این جشنواره را دارد و 20 نفر از مبتکران خانم هستند و 20 نفر از مبتکران نیز دارای مدرک دکتری هستند.

تجاری سازی محصولات مهمترین دغدغه مخترعان است

وی افزود: یکی از مهمترین دغدغه‌های مخترعان و فعالان اقتصادی، فرایند تجاری سازی و صنعتی کردن اختراعات است که بخش تجاری سازی جشنواره خلیج فارس برای تبیین این اهداف در جشنواره ایجاد شده است.

قاسمیه به تجاری سازی 20 اختراع از مخترعین تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان، نوآوران و پژوهشگران استان‌های شرکت‌کننده خبر داد و گفت: یکی از بخش‌های مهم بخش تجاری سازی دالان تسهیل کنندگان است که مشاوره حقوقی مخترعان، مشاوره تهیه طرح کسب و کار و ارزش گذاری محصول را برای مخترعان انجام می‌دهد.

وی اظهار داشت: یکی از بخش های مهم و تاثیرگذار این جشنواره، تشکیل کارگاه آموزشی مفید و ضروری مورد نیاز نوآوران است که صاحب‌نظران و اساتید در این بخش مطالبی را ارائه می‌کنند و حضور برای عموم آزاد است.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر ادامه داد: همچنین بخش تغذیه و سلامت با رویکرد فرهنگ سازی، مشاوره در بخش تغذیه و سلامت تن و روان جامعه و تغذیه با محوریت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ایجاد شده است.

وی در ادامه به دیگر بخش‌های این جشنواره اشاره کرد و افزود: نمایش دستاوردهای علمی بسیج، غرفه نقاشی کودکان، فروش صنایع دستی، کتاب و محصولات فکری و فرهنگی نیز از دیگر بخش های این جشنواره است.