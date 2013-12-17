ارائه غلط از خود و جریانی که طرفدار آن هستیم در دین ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، سومین همایش نظریه مردمسالاری دینی صبح امروز سه شنبه 26 آذرماه در تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی آغاز به کار کرد.

حجت الاسلام و والمسلمین محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در مراسم افتتاحیه این همایش گفت: باید توجه داشت که مردمسالاری دینی فقط یک نظریه نیست بلکه به عنوان امری عینی است که 34 سال با آن زندگی کردیم. لذا عینیت و تحقق این موضوع و نقاط قوت و ضعف آن حتماً باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در بحث مردمسالاری دینی، مردمسالاری یک شکل و قالب و چارچوب است و دینی بودن روح و ماهیت و هویت این شکل و قالب. در تمامی اقسام و انواع مردمسالاری شکلی از انتخاب اعم از مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد.

وی در ادامه تأکید کرد: باید توجه داشت در بحث مردمسالاری دینی شرایط انتخاب و شیوه انتخاب با قیود دینی بودن اقتضائاتی دارد. اگر پذیرفتیم مردم حکومت دینی را پذیرفته اند باید به این شرایط احترام بگذاریم.

محمدیان یادآور شد: در مورد مقام و جایگاه رهبری توجه زیادی در بحث نظریه مردمسالاری دینی شده است. اما رده های بعد از رهبری کمتر مورد توجه قرار گرفته است که بار اصلی حکومت بر روی همین رده ها نیز هست.

وی افزود: در مردمسالاری دینی حریمهایی وجود دارد که در مردمسالاریهای دیگر وجود ندارد. برای نمونه در فرهنگهای دیگر شهرت امری پسندیده است ولی آیا در آموزه های دینی می توان به شهرت این اندازه بها داد؟ اینکه افراد بیش از آنچه هستند خود را جلوه دهند در آموزه های دینی پسندیده نیست. اینکه رقبا را از میدان به در کنیم و خود را اثبات کنیم و اینکه وارد چه حریمهایی در رقابت شد و تا چه میزان باید افشاگری در مورد رقیب کرد در بحث مردمسالاری دینی باید مشخص شود.

وی تأکید کرد: ارزشهای دینی و آرمانهای ملت در مردمسالاری دینی عینیت می یابد. آیه ای در قرآن است که یکی از کلدی ترین آیه های قرآن به شمار می رود. می فرماید: "تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ" ما این دار (بهشت ابدی) آخرت را برای آنان که در زمین اراده علوّ و فساد و سرکشی ندارند مخصوص می‌گردانیم و حسن عاقبت خاص پرهیزکاران است. مگر می شود در یک نظام دینی به این ایه توجه نکرد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها افزود: طبق بیان معصومین این آیه مختص حاکمان است. مکرر در زمان پیامبر(ص) تکرار شده که افرادی رجوع می کردند و مسئولیت از حضرت می خواستند و حضرت به دلیل آنکه آنها مسئولیت خواستند جواب منفی می دادند.

وی افزود: برای نمونه نقل شده که عباس عموی پیامبر به حضرت رجوع می کرد و مسئولیت و پستی می خواست. پیامبر هر بار که ایشان رجوع می کرد جواب رد می دادند. پیامبر در جواب می فرمود: اگر مسئولیت سراغ تو بیاید و بپذیری خدا تو را هدایت می کند ولی اگر تو سراغ مسئولیت بروی خدا تو را واگذار می کند به خودت.

محمدیان تصریح کرد: شخص دیگری که به پیامبر برای مسئولیت رجوع کرد ابوذر بود. پیامبر به ابوذر می فرمود تو برای من عزیز هستی ولی در بحث مدیریتی و مالی وارد نشو. در مورد حمزه هم نقل شده که او برای مسئولیت و پست به پیامبر رجوع کرد ولی حضرت نپذیرفت.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها افزود: البته باید توجه داشت برخی از این عزیزان احساس مسئولیت می کردند و تا حد توانایی احساس وظیفه می کردند و خود را معرفی می کردند. در بیانات معصومین آمده اگر کسی خود را در کاری پیش بیندازد و بداند که بهتر از او وجود دارد به خدا و مسلمانان خیانت کرده است.

وی تصریح کرد: روح معارف دینی با این موضوع منافات دارد که برای معرفی خود هزینه میلیاردی کنیم. این مسائل چون در جامعه ما زیاد شده به امری عادی تبدیل شده است. نماینده ای که با چند میلیارد پول که از سرمایه داران گرفته و رأی آورده مسلماً باید این پول را از جایی در طول مدت نمایندگی درآورد. این پول از جیب مردم و بیت المال البته درآورده می شود. اگرچه تمام نمایندگان چنین نیستند ولی این اتفاقها در جامعه ما رخ می دهد.

وی در پایان تأکید کرد: عوامفریبی، و غش در معامله فقط مختص اقتصاد نیست و به دست آوردن رأی مردم با دروغ و ارائه غلط از خود و جریانی که طرفدار آن هستیم در دین ممنوع است. تا زمانی که پول و قدرت در انتخابها تأثیرگذار باشد حداقل شایسته ترینها انتخاب نمی شوند.