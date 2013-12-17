ساختار اداری در سطح شهرستان ری ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست خبری شامگاه دوشنبه با حضور جمالی پور فرماندار ویژه شهر ری، و اصحاب رسانه در سطح شهرستان ری در محل فرمانداری شهرستان ری برگزار شد.



فرماندار ویژه شهرستان ری ضمن تبریک هفته پژوهش با اشاره به روز 27 آذر و شهادت دکتر مفتح اظهار داشت: این روز پیوند حوزه و دانشگاه نامگذاری شده که موجب نزدیکی بیشتر بین این دو نهاده علمی در کشور شده است از اینرو اعتماد سازی بزرگی بین حوزه و دانشگاه صورت گرفته است.



نقش موثر رسانه های جمعی در توسعه و پیشرفت



هدایت الله جمالی پور با اشاره به نقش موثر رسانه های جمعی در توسعه و پیشرفت کشورها افزود: رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی محسوب می شود زیرا که رسانه ها به عنوان پیام رسان در انتقال مطالبات مردم به حاکمان و مجریان، نقش موثری را ایفا می کند لذا هرچه رسانه ها در سطح کشور مردمی تر باشند بهتر می توانند در اصلاح امور کشور نقش ایفا کرده و از کجرویها در سطح جامعه جلوگیری کند.



معاون استاندار تهران یادآور شد: رسانه ها باید از استقلال کافی و وافی در نشر اخبار برخوردار باشند تا عیب ها و مشکلات را به نحو احسن منعکس کنند.



جمالی پور ادامه داد: رسانه ها به صورت عادلانه اخبار را منتشر کنند و از انتشار اخبار جهت دار و غیر واقعی که اعتبار رسانه را از بین می برد، بپرهیزند بنابراین رسانه ها باید تحقیق و مطالعه لازم را در مورد خبرها انجام دهند تا از فاصله و آسیب رساندن به رسانه و عدم اعتماد مردم به رسانه جلوگیری شود.



این مسئول ادامه داد: دستگاه‌ های اجرایی در سطح شهرستان باید با اصحاب رسانه ها تعامل و همکاری داشته باشند و اگر عملکرد دستگاهی با مشکل مواجه که مورد خطاب رسانه قرار گرفته باید در جهت رفع این معضل با رسانه همکاری کند زیرا که رسالت اصلی رسانه ها پایش درست مطالب است، از این رو اولویت تعامل همکاری همراه با اعتماد دوطرفه با رسانه ها است.



رسانه ها زیان گویای مردم هستند



وی متذکر شد: تعامل با رسانه ها از اولویتها است و اگر رسانه ها در کشور تقویت شوند و آزادانه عمل کنند می توانند به عنوان زبان گویای مردم ایفای نقش کنند.



این مسئول با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در باره اصل 44 قانون خصوصی سازی اظهار داشت: زمینه برای مشارکت بیشتر مردم در حوزه های اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفته و بر اساس اعتمادی که به مردم است اصول اقتصادی به آنها سپرده می شود البته در دیگر حوزه ها هم این رویه انجام می شود که در چارچوب قانون و با حفظ مصالحه کشور حمایت خواهند شد.



لزوم توجه صدا و سیما به شهرستان ری



جمالی پور با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که ری را قبله تهران نامیده اند، گفت: شهر ری با قرار گرفتن بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم(ع) و 28 امامزاده همچنین بارگاه ملکوتی امام راه حل و مزار شهدای انقلاب اسلامی از مکانهای مذهبی مهم در کشور محسوب می شود، از این رو صدا و سیما باید توجه ویژه ای را به این شهرستان داشته باشد.



وی تصریح کرد: شهرری دارای قدمت چند هزار ساله و ظرفیتها و پتاسیلهای زیادی است از این رو برای استفاده مناسبت تر از این ظرفیتها باید ساختار اداری شهرستان در چارچوب قانون ارتقا پیدا کند البته این یک مطالبه مردمی است.



