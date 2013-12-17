به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس صبح سه شنبه در آیین کلنگ زنی این پروژه گفت: روستای بیاره به عنوان یکی از مناطق مهم کشاورزی مرکز استان و شهرستان دنا مستحق توسعه خدمات عمرانی است.

غلام محمد زراعی افزود: تسریع در اجرای طرح گازرسانی به این روستا در حاشیه کوه دنا ضروری است.

وی بیان داشت: با وجود محدودیت های اعتباری در استان، طرحهای گازرسانی در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد اجرا خواهد شد.

زارعی بر تلاش مسئولان برای افزایش خدمات رسانی و ارتقای شاخص های برخورداری در روستاها تاکید کرد و اظهار داشت: اجرای طرحهای گازرسانی روستایی نقش مهمی در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست دارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: توسعه شبکه گازرسانی در روستاها نیازمند حمایت بیشتر مسئولان استانی و تامین اعتبار در این بخش است.

مدیر‌عامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم گفت: منطقه بیاره یکی از مناطق سردسیر در استان و در حاشیه کوههای دناست که لازم بود پیش از این عملیات گاز‌رسانی به این منطقه انجام شود.

هوشنگ صیدالی عدم دسترسی به راه‌های مواصلاتی را علت تأخیر در اجرای این پروژه در گذشته دانست و افرود: عملیات اجرای این پروژه با اعتبار سه میلیارد ریال انجام می شود.

وی مدت زمان اجرای پروژه گازرسانی به منطقه بیاره را 120روز اعلام کرد.