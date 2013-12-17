به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری پیش از ظهر سه‌شنبه در همایش نقش حوزه‌های علمیه در توسعه فرهنگ وقف که در مدسه دارالشفاء قم برگزار شد، به ابعاد مختلف اسلام اشاره و عنوان کرد: اسلام مانند منشوری دارای ابعاد گوناگون است و برای تمامی عرصه‌های زندگی، سیاسی، فردی و اجتماعی بشر برنامه ریزی دارد.

وی به عدم توجه به برخی از ابعاد اسلامی اشاره و عنوان کرد: برخی مواقع ابعاد گوناگونی که از اسلام وجود دارد به دلیل پررنگ شدن برخی از ابعاد دیگر نادیده یا کمرنگ شده است.

عضو جامعه مدرسین حوزه ادامه داد: سلسله مسائلی در اسلام وجود دارد که توجه به آن می‌تواند زمینه سازی برای انجام بسیاری از واجبات دیگر باشد که اگر در جامه اسلامی به خوبی نهادینه شود سر سلسله انجام بسیاری از اموردینی دیگر است که وقف از جمله این مسائل است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر انتظاری که در یک جامعه دینی و اسلامی نسبت به وقف باید وجود داشته باشد دیده نمی شود گفت: باید به دنبال این مساله باشیم که این کم کاری و غفلت از سوی چه کسانی بوده است.

آیت الله حسینی بوشهری عنوان کرد: هنگامی که پرداخت شهریه مانند زمان حال نبود بسیاری از حقوق و شهریه طلاب از طریق موقوفات پرداخت می شد.

وی با تاکید بر اینکه استقلال حوزه در استقلال مالی است ابراز داشت: طلاب و مبلغان باید با استفاده از روایات، آیات و جریاناتی که در زمینه نهادینه کردن وقف وجود دارد این فریضه را برای مردم تبیین کنند و به عبارتی باید به دنبال یک بسیج عمومی برای توجه به این امر مقدس باشیم تا موقوفات حوزه های علمیه را در سراسر کشور افزایش دهیم.

توجه به وقف در دروس خارج و سطوح عالی حوزه

نماینده مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: باید مسئله و فرهنگ وقف به عنوان درسی در دروس خارج و سطوح عالی حوزه مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: مدیران حوزه‌های علمیه در سراسر کشور نباید منتظر باشند که واقفان به سراغ آنها بیایند بلکه باید معتمدین و خیرین را دعوت کرده و با برقراری ارتباط بین آنان و مدارس علمیه شرایط را برای وقف فراهم کنند.

گنجاندن درس‌هایی پیرامون وقف در کتاب‌های درسی

آیت الله حسینی بوشهری ضمن تاکید بر عمومی کردن فرهنگ وقف به ارائه پیشنهادی به رئیس سازمان اوقاف و امورخیریه پرداخت و بیان کرد: اوقاف و آموزش و پرورش باید با یکدیگر در زمینه گنجاندن درس‌هایی پیرامون وقف در کتاب‌ها گفتگو و رایزنی کنند تا جوانان کشور در مراحل مختلف تحصیل با فرهنگ وقف آشنا شوند.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور تأکید کرد: صدا و سیما نیز با ساخت برنامه‌های مختلف باید در زمینه سازی فرهنگ وقف در جامعه مشارکت فعال داشته باشد.