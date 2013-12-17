تخریب مشتاهای غیر مجاز در محدوده شهرستان قشم/اعضای جدید هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جوانمرد با بیان اینکه حکم تخریب این مشتا ها از سوی شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم صادر شده است گفت: خسارات و لطماتی است که مشتاهای غیر مجاز به ذخایر آبزیان وارد می سازند، برهم زدن آرامش تردد در سواحل محدود و همچنین ایجاد خطر برخورد شناورها در برخی از مناطق را از جمله علل تخریب مشتاها بر شمرد.

وی همچنین از انجام چندین مورد گشت دریایی توسط یگان حفاظت از منابع آبزیان شیلات شهرستان قشم در آذرماه خبر داد و گفت: در این گشت ها چندین طاقه تور غیر مجاز منوفلامینت،ادوات صید غیر مجاز مصادره شده و طی چندین کمیسیون بیش از 5 صیاد برای مدتی معین از فعالیت صیادی محروم شدند و یا به صورت کتبی متعهد به عدم تکرار تخلف شدند.

مشتا نوعی روش صید سنتی آبزیان در استان هرمزگان است و در این نوع صید که با استفاده از جزر و مد است دیرک های چوبی که با تور محصور شده اند درابعاد مختلف در ساحل کار گذاشته می شود و در هنگام بالا آمدن آب تعدادی آبزی وارد آن شده و با پایین رفتن آب، آبزیان داخل آن به وسیله صاحبان مشتاها صید می‌شوند.

اعضای جدید هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم معرفی شدند

با حكم مهندس تركان؛ اعضای جدید هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم معرفی شدند.

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور؛ احمد حبیبی و علی اكبر شعبانی فرد جهرمی را به سمت عضو موظف هیئت مدیره منطقه آزاد قشم منصوب كرد.

در حكم "اکبر ترکان" خطاب به "احمد حبیبی " و "علی اكبر شعبانی فرد جهرمی " آمده است: با توجه به تجارب و سوابق جنابعالی، پیشنهاد دبیرخانه و تصویب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، بدینوسیله انتصاب شما به مدت سه سال به عنوان « عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم » ابلاغ می شود.

امید است با اتكال به الطاف الهی، ضمن هماهنگی با سایر اعضای هیات مدیره و بهره گیری از فرصت ها و ظرفیت های موجود، در ایفای مطلوب وظایف محوله و توسعه همه جانبه منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم موفق و موید باشید.