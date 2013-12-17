ایجاد ایستگاههای تقویت فشار گاز با کمترین میزان انتشار دی اکسید کربن

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید زرین پاشنه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این پروژه تحقیقاتی برای صرفه جویی در ایستگاههای تقویت فشار گاز اجرایی شد، گفت: پیش بینی ما نشان می دهد که اگر در ایستگاههای آتی بخواهند از این الگو استفاده کنند مصرف گاز در هر ایستگاه تقویت فشار حداقل 30 درصد کاهش می یابد.

وی ادامه داد: در صورتی که بخواهیم 70 ایستگاه از این نوع طراحی شود حدود 8 میلیون متر مکعب در روز صرفه جویی گاز خواهیم داشت.

زرین پاشنه با اشاره به مکانیزم عملکردی این نوع ایستگاهها توضیح داد: در حال حاضر از توربین های گازی برای افزایش فشار گاز در خطوط انتقال گاز استفاده می شود. این توربین ها سوخت خود را از همان لوله گاز دریافت می کنند.

این محقق یادآور شد: پس از آنکه این توربین ها شروع به کار کردند حدود 67 درصد انرژی حرارتی از طریق دودکش ها به خارج با دمای 400 تا 500 درجه سانتیگراد خارج می شود.

مجری طرح با بیان اینکه در هر ایستگاه تقویت فشار از 3 توربین گازی استفاده می شود، خاطر نشان کرد: با این طرح جدید 2 توربین از سوخت گاز استفاده می کند و توربین سوم نیز از طریق حرارت شروع به کار می کند.

زرین پاشنه با اشاره به مزایای زیست محیطی این نوع ایستگاهها یادآور شد: با کاهش سوخت در یکی از توربین ها 100 هزار متر مکعب گاز به خارج منتشر نمی شود که این امر موجب کاهش فشار گازهای گلخانه ای و دی اکسید کربن می شود.

وی خاطر نشان کرد: برای کل ایستگاهها 7 میلیون متر مکعب دی اکسید کربن در سال انتشار می یابد که با راه اندازی این نوع ایستگاهها از میزان انتشار آلاینده ها کم می شود.

مدیر گروه فناوری های ذخیره سازی و انتقال گاز پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به زیرساخت های لازم برای ایجاد این نوع ایستگاهها توضیح داد: در حال حاضر 8 خط لوله سراسری در کشور داریم و هر خط لوله سراسری معمولا در هر 100 کیلومتر نیاز به تقویت فشار دارد بنابراین اگر خط لوله ای هزار کیلومتر باشد باید 10 ایستگاه برای آن در نظر بگیریم که می توان از این ایستگاهها استفاده کرد.

زرین پاشنه با تاکید بر اینکه فناوری مورد استفاده در این نوع ایستگاهها همانند فناوری های به کار گرفته شده در نیروگاههای سیکل ترکیبی است، گفت: در نیروگاههای سیکل ترکیبی با استفاده از توربین های گاز که به ژنراتور متصل می شود برق تولید می شود و مجددا خروجی گازها در مبدل ها بازیافت می شود که این فرآیند نیز در این نوع ایستگاهها مورد بهره برداری قرار می گیرد.