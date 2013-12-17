انتشار شماره جدید فصلنامه «مطالعات معنوی»/ بررسی ریاضت مشروع

به گزارش خبرگزاری مهر، در مقاله جهانی‏ شدن و معنویت‏ گرایی نوشته مهناز فرهمند آمده است: فرآیند جهانی شدن، عرصه جهان را در ابعاد متعدد در نوردیده است و سبب نزدیکی ملل، دول و جوامع به یکدیگر شده است. این پدیده اگرچه قدمتی طولانی دارد اما به نظر می‏ رسد در دو و سه دهه اخیر با تحولات فراوان در عرصه‏ های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، بسیار تشدید شده است. یکی از پدیده ‏هایی که در فرایند جهانی‏ شدن بسیار مورد توجه واقع شده رابطه جهانی‏ شدن و معنویت‏، تغییر و تحولاتی است که در عرصه معنویت ‏گرایی به وقوع پیوسته است.

در مقاله "تلاشی در سنخ‏ شناسی جنبش‏های نوپدید معنوی ایران" نوشته بهزاد حمیدیه آمده است: سنخ‏ شناسی جنبش‏های نوپدید معنوی در ایران، اهمیت زیادی دارد، زیرا ما را با گستره تعریف جنبش‏های مزبور آشنا می‏ سازد و به علاوه، می ‏توان بر اساس تفاوت‏های موجود میان گونه‏ ها به اتخاذ سیاست‏های مواجهه مناسب با هرگونه، اقدام کرد. نویسنده، با تکیه بر مشاهدات و مطالعات میدانی و الهام گرفتن از دسته ‏بندی‏ های محققین غربی، یک سنخ‏ شناسی دو سطحی هفت‏ گانه ـ سه ‏گانه عرضه کرده است.

در مقاله محمد حسین کیانی با عنوان "جنبش‏های دینی و مواجهه بنیادین عرفانی" تأکید شده است: جنبش‏هاي نوپديد ديني هرگروه و حرکت اجتماعی ـ معنوي است كه بعد از دهه 1800 ميلادي مبتني بر مولفه ‏هاي مدرنيته بالاخص اومانيسم، سكولاريسم، عقلانيت ابزاري و غيره، داعيه ايده جديد و آساني در به سعادت رساندن انسان معاصر را دارند. هر چند که مراد از سعادت در مصاديق گوناگون بسيار پراكنده و بعضا متناقض است. مقاله حاضر كوششي براي تهيه پاسخي ولو اجمالي براي دو مسئله است. اول اينكه، گسترش جنبش‏هاي ديني موجب ترويج چه عقايدي در بستر فرهنگ ايراني مي‏شود؟ و دیگری، چگونه مي‏توان مواجهه مناسب و كارآمدي با گسترش جنبش‏هاي نوپديد ديني به دست آورد؟

مقاله "ریاضت مشروع (آثار معنوی ـ معرفتی آن)" کاری از محمدجواد رودگر است که در آن توضیحاتی در مورد انواع ریاضات ارائه کرده است: ریاضت، تمرین تدریجی نفس در مقام تکامل وجودی است تا انسان سالک در سیرمنازل به مقامات معنوی برسد و با نور الهی، زندگی روحانی داشته باشد. ریاضت، دوقسم کلی دارد: 1. ریاضت مشروع، معقول و معتدل؛ 2. ریاضت نامشروع، نامعقول و نامعتدل.

حسن معلمی در مقاله "معیار سنجش و تمییز شهود رحمانی از شهود شیطانی" آورده است: کشف و شهود از ارکان عرفان قلمداد می‏گردد در حالی که تعارضات بین مکاشفات عرفان اسلامی، وجود عرفان‏های هندی، بودایی، مسیحی، یهودی و نادرست بودن کثیری از دعاوی در این باب و باطل بودن پاره‏ای از راه‏های رسیدن به این امور، ضرورت معیار یا معیارهایی برای تمییز صحیح از خطا را می‏طلبد که به نظر می‏رسد عقل قطعی (بدیهی و قریب به بدیهی) و نقل قطعی (قرآن کریم و سنّت معصومین(ع) معیار قاطع است.

وی با اشاره به مقاله "نسبت عرفان و شریعت نزد عرفای اسلامی" گفت نویسندگان این مقاله آقایان علی آقانوری و قادر حافظ هستند که گزارش و بررسى ديدگاه بزرگان عرفان نسبت به شريعت و احكام عملىِ دين را در این مقاله آورده اند. مراد از عرفا در اين مقاله بزرگان و افراد برجسته عرفان است. افرادى كه رشد و رواج تعاليم اهل حقیقت وامدار آنان بوده است و مورد قبول اهل حقیقت، نيز هستند. بررسى رفتار و گفتار منسوبان و پيروان اين راه و رسم و كسانى كه ظاهر درويشى را به ارث برده ‏اند تحقيقى جدا مى‏ طلبد و طبعاً نتايج ديگرى نيز در پى‏ خواهد داشت.



هادی ترکمنی در مقاله "مبانی شریعت‏گریزی در عرفان‏های نوظهور" نوشته است: از مهمترین مشترکات جنبش‏های معنوی نوپدید که ره‏آورد مدرنیته و معنویت‏گرایی نوین غرب‏اند شریعت‏گریزی، رهایی از انجام تکالیف و دستورات الهی در اعمال و رفتار معنوی آنهاست. شریعت ‏گریزی در عرفان‏های نوظهور بر پایه باورهایی بنیان نهاده شده است. در این مقاله برخی از مبانی شریعت ‏گریزی این فرقه ‏های معنوی مثل انکار خداوند، دین ‏ستیزی، اعتقاد به تناسخ، خلقتی بی‏ هدف، ترویج اباحی ‏گری و بی ‏بند و باری مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

در پایان این فصلنامه گزارشی از نشست علمی (علل پیدایش و گسترش عرفان ‏واره ‏ها و راه‏کارهای مقابله با آنها) آمده است.

همچنین در خبر دیگری آمده است که کتاب «تا ابد...» با موضوع وقف منتشر شد

مجتمع فرهنگی پژوهشی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امورخیریه در راستای پر رنگ نمودن فرهنگ حسنه وقف در اجتماع کتاب تا ابد را به چاپ رساند.

این کتاب که به مناسبت هفته وقف به چاپ رسیده است، برگرفته از بیانات حجت الاسلام و المسلمین قرائتی پیرامون وقف است که در برنامه درسهایی از قرآن مطرح شده است.

از نکات جالب پیرامون کتاب فوق طراحیهای زیبای این مجموعه است.