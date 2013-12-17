باستان شناسی دردهای مزمن جامعه در هویت شناسی را درمان می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزدی پیش از ظهر سه شنبه در همایش باستانی هگمتانه و بزرگداشت دکتر محمد رحیم صراف اظهار داشت: حوزه باستان شناسی در واقع هویت شناسی بوده این مقوله یکی از دردهای مزمن جامعه به نام هویت شناسی را درمان می کند.

وی با بیان اینکه هویت شناسی چیستی و کیستی هر جامعه را مشخص می کند،بیان داشت: باستان شناسی علاوه بر مشخص کردن چیستی و کیستی هر جامعه ای سئوالات جوانان را در مورد هویت و تاریخ ایران روشن می کند.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان با اشاره به اینکه باستان شناسی سردرگمی در حوزه هویت شناسی را برطرف می کند، ابراز داشت: در حوزه باستان شناسی ضعیف عمل شده چراکه در حوزه فرهنگ سازی اطلاعات و داده هایی را که نیاز است، نتوانستیم به جوانان بدهیم.

ایزدی با بیان اینکه در حوزه باستان شناسی صرفا شخصیت ها مهم نیستند، افزود: در کاوش ها و عملیات باستان شناسی چیز هایی کشف شده که هویت ملت ایران را زنده نگه داشته چراکه در حوزه باستان شناسی در استان همدان استادان مجرب و کارآمدی فعالیت می کنند.

حوزه باستان شناسي حوزه فراموش شده اي است

وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه حوزه باستان شناسی حوزه فراموش شده ای بوده که تفحص از آن برداشته شده است، اظهار داشت: در این حوزه مولفه دلسوزی برداشته شده و به این حوزه آن طور که باید پرداخته نشده است.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان با تاکید بر اینکه دانشجویان باستان شناسی باید به طور عملی با کاوش آشنا شوند، عنوان داشت: در حال حاضر دانشجویان اجازه ندارند در کاوش ها و عملیات باستان شناسی به طور عملی شرکت کنند و از حضور آنها در عملیات کاوشگری به طور مثال در کاوش تپه هگمتانه ممانعت می شود.

علیرضا ایزدی با بیان اینکه دانشجویان باید کاوش را در محیط عملی یاد بگیرند، افزود: در حوزه باستان شناسی باید نگاه علمی و پژوهش علمی وجود داشته باشد و دانشجویان باستان شناسی باید مورد حمایت قرار گیرند.

نگاه وجبي در باستانشناسي حاكم شده است

وی با اشاره به اینکه در حوزه باستان شناسی نگاه وجبی حاکم است، اظهار داشت: در حال حاضر در باستان شناسی نگاه وجبی غالب شده و بیشتر کار یدی در نظر گرفته می شود و کاوش ها بر اساس اندازه و مبلغ سنجیده می شود.

ایزدی با بیان اینکه باید نگاه وجبی در حوزه باستان شناسی برداشته شود، بیان داشت: تپه هگمتانه یکی از کارهای باستان شناسی و فرهنگی بوده و طرح جامعی برای باستان شناسی و کار در هگمتانه وجود ندارد.

وی در ادامه افزود: کارهای باستان شناسی ارزشمندی در تپه هگمتانه و سایر نقاط استان همدان انجام شده ولی باید گفت که کاوش ها با اعتبارات قطره چکانی نمی تواند ادامه یابد و با این اعتبارت قطره چکانی امکان محافظت از برخی بناها در تپه هگمتانه وجود ندارد.

ایزدی با اشاره به اینکه بزرگان حرفه باستان شناسی باید کمک کنند که گام های استوارتری در این حوزه برداشته شود، ابراز داشت: باستان شناسی از عامه مردم فاصله گرفته و برای نزدیک شدن مردم به این حوزه باید همه مسئولین این حوزه تلاش کنند.