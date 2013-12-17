تشكيل جلسه ويژه تدوين كليات طرح جامع عمليات مديريت بحران تهران

به گزارش خبرگزاري مهر، سومین جلسه تدوین کلیات طرح جامع عملیات مدیریت بحران شهر تهران در خصوص سطح بندی حوادث در شهر تهران و تعیین معیارهای سطح‌بندی حوادث از مجموعه جلسات اتاق فکر با حضور رئيس سازمان مديريت بحران شهر تهران و متخصصان و مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد.

در این جلسه سید جواد کشفی معاون آمادگی، عملیات و امور مناطق سازمان به ارائه گزارشی در مورد روش های تدوین طرح جامع مدیریت بحران و معیارهای کیفی و کمی سطح بندی حوادث در شهر تهران پرداخت.

وی با اشاره به اینکه در قانون مدیریت بحران کشور حادثه در 4 سطح تعیین شده است اما قانون‌گذار مسئولیت مدیریت بحران شهر تهران را بدون اشاره به تعیین سطح به شهردار تهران محول کرده است، گفت: باید برای طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران نیز سطح بندی صورت بگیرد که نخست این سطح بندی در سازمان انجام و برای تایید به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال می شود و سپس ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

کشفی در ادامه به ویژگی های خاص شهر تهران و مخاطره لرزه خیزی این شهر با توجه به وجود گسل ها، بافت فرسوده، تراکم جمعیت و تراکم تجمع واحدهای مسکونی شهر تهران اشاره کرد و در ادامه به بخشی از معیارهای کمی و کیفی که در سطح بندی حوادث نقش دارند پرداخت.

بر اساس این گزارش در ادامه جلسه متخصصان و مدیران دستگاه های اجرایی حاضر در جلسه ضمن تاکید بر ضرورت تعیین سطح حادثه در شهر تهران و اهمیت سنجش معیارها و اولویت بندی و سطح بندی حوادث، نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دادند. محورهای عمده این پیشنهادات عبارت است از: