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۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۴

تشكيل جلسه ويژه تدوين كليات طرح جامع عمليات مديريت بحران تهران

تشكيل جلسه ويژه تدوين كليات طرح جامع عمليات مديريت بحران تهران

جلسه تدوین کلیات طرح جامع عملیات مدیریت بحران شهر تهران در خصوص سطح بندی حوادث در شهر تهران و تعیین معیارهای سطح‌بندی حوادث برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، سومین جلسه تدوین کلیات طرح جامع عملیات مدیریت بحران شهر تهران در خصوص سطح بندی حوادث در شهر تهران و تعیین معیارهای سطح‌بندی حوادث از مجموعه جلسات اتاق فکر با حضور رئيس سازمان مديريت بحران شهر تهران و متخصصان و مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد.
 
در این جلسه سید جواد کشفی معاون آمادگی، عملیات و امور مناطق سازمان به ارائه گزارشی در مورد روش های تدوین طرح جامع مدیریت بحران و معیارهای کیفی و کمی سطح بندی حوادث در شهر تهران پرداخت.
 
وی با اشاره به اینکه در قانون مدیریت بحران کشور حادثه در 4 سطح تعیین شده است اما قانون‌گذار مسئولیت مدیریت بحران شهر تهران را بدون اشاره به تعیین سطح به شهردار تهران محول کرده است، گفت: باید برای طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران نیز سطح بندی صورت بگیرد که نخست این سطح بندی در سازمان انجام و برای تایید به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال می شود و سپس ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
 
کشفی در ادامه به ویژگی های خاص شهر تهران و مخاطره لرزه خیزی این شهر با توجه به وجود گسل ها، بافت فرسوده، تراکم جمعیت و تراکم تجمع واحدهای مسکونی شهر تهران اشاره کرد و در ادامه به بخشی از معیارهای کمی و کیفی که در سطح بندی حوادث نقش دارند پرداخت.
 
بر اساس این گزارش در ادامه جلسه متخصصان و مدیران دستگاه های اجرایی حاضر در جلسه ضمن تاکید بر ضرورت تعیین سطح حادثه در شهر تهران و اهمیت سنجش معیارها و اولویت بندی و سطح بندی حوادث، نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دادند. محورهای عمده این پیشنهادات عبارت است از:
 
  • توجه و برنامه ریزی برای عوامل تشدید کننده بحران مانند راه های ارتباطی شریان های حیاتی
  • تعیین سطوح فرماندهی و فرمانبرداری ارگان هایی که در زمان بروز بحران نقش دارند
  • تعریف مدیریت بحران شهر تهران در سطح ملی با توجه به نقش تهران بعنوان پایتخت سیاسی، اقتصادی و جمعیتی کشور
  • طراحی یک سیستم هوشمند، خبره و قوی مدیریت بحران که پایدار، منظم و داینامیک باشد و سپردن نقش مدیریت بحران از انسان به این سیستم در زمان بحران و بازآزمایی این سیستم، تعیین شاخصه های کمی، به روز رسانی و دریافت اطلاعات به طور مستمر و تبدیل آنها به یک برنامه و نرم افزار مانند سامانه تخمین خسارت سازمان در محیط دانشگاهی و بر مبنای برآوردهای علمی برای اعمال مدیریت بحران،
  • برآورد میزان آمادگی، شناسایی کامل وضع موجود و شناخت واقعی از امکانات و توانمندی سازمان ها مانند آمادگی بیمارستان ها، وضعیت شریان های حیاتی و به تبع آن تعیین سطح بندی حوادث
  • تعیین شاخص های کمی برای  تمامی مخاطرات شهر تهران علاوه بر زلزله و شبیه سازی یک مانور با سناریو نزدیک ترین حالت به حادثه و تطبیق آمار و ارقام با این سناریو و ارتقای آمادگی ها از وضع موجود و انتقال نتایج به مراجع بالاتر
  •  ایجاد هسته های محلی مدیریت بحران و آموزش مردم به این منظور که در هنگام وقوع حادثه نزدیک ترین افراد در محل وارد شوند و به صورت شبکه ای بهم بپیوندند
کد مطلب 2197493

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