اسلام، رهبری و مردم باعث بقای جمهوری اسلامی بوده است/ مردمسالاری دینی نظریه ای جوان

به گزارش خبرنگار مهر، سومین همایش نظریه مردمسالاری دینی صبح امروز سه شنبه 26 آذرماه در تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی آغاز به کار کرد.

دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی تهران در مراسم افتتاحیه این همایش گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مباحثی که بایستی مورد توجه اندیشمندان قرار گیرد مردمسالاری دینی است.

وی در ادامه افزود: از حرکت و نهضت امام نیم قرن می گذرد. سال 42 حرکتی شروع شد و در 57 جمهوری اسلامی تشکیل شد و در این حرکت سه محور اساسی است و علت توفیقات جمهوری اسلامی نیز از رهگذر این سه محود حاصل شده است.

وی تأکید کرد: اولین محور اسلام و موازین اسلامی است که در فقه پویای شیعه نمود داشت و توانست چارچوبهای حرکت را تضمین کند. احکام اولیه و ثانویه و حکم حکومتی مباحثی در فقه پویا شیعه است که توانسته حرکت را به اینجا برساند.

طهرانچی تصریح کرد: دومین محور رهبری با یک عالم دینی جامع الشرایط است. امام(ره) حرکت و نهضت را آغاز کرد و مقام معظم رهبری ادامه داد. سومین محور سرمایه اجتماعی است که هم در مرحله انقلاب و هم در مرحله نظام نمود جدی داشته است و این سرمایه مردم هستند.

وی افزود: حرکتهایی که امروز در جاهای دیگر دیدیم فرو ریختند و علت این است که این سه رکن توأمان در کنار یکدیگر نبودند. از ابتدای حکومت نبوی در ظهور اسلام در مدینه تا امروز انواعی از حکومتهای اسلامی وجود داشته است اما این نوع حکومت، خاص دوران ماست که در جهان امروز با بقیه مدلها تفاوت دارد.

وی با اشاره به اینکه در سه محور می شود مردمسالاری دینی را مورد بررسی قرار داد گفت: محور اول مبانی فلسفی و چرایی تشکیل حکومت مبتنی بر مردمسالاری دینی است و در این مرحله نگاه پژوهشی به تبیین و تطبیق است.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: محور دومی که باید مورد پژوهش قرار گیرد مدل اجرایی نظریه مردمسالاری دینی است. این یک بحث جدی است و نباید از آن غفلت کرد.

وی تصریح کرد: محور سوم نحوه پیاده سازی مدل است. این بحث در این محور دنبال می شود که آیا آنچه ما در اجرا دنبال می کنیم همانی است که باید باشد. از حضور مردم و مجلس به عنوان مدل این حضور یاد می شود.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی در پایان تأکید کرد: نظریه مردمسالاری دینی هنوز نظریه ای جوان است و باید مورد تبیین دقیق قرار گیرد.