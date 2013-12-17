  1. دانشگاه و فناوری
۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۶

ایران و روسیه توافقنامه هماهنگی فرکانسی امضاء کردند

ایران و روسیه توافقنامه هماهنگی فرکانسی امضاء کردند

مدیر سازمان‌های تخصصی بین‌المللی از امضای توافقنامه هماهنگی فرکانسی بین ایران و روسیه در باندهای فرکانسی VHF و UHF خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا درویشی گفت: این توافقنامه به منظور سهولت استفاده از ایستگاه‌‎های رادیوئی در باندهای VHF و UHF، ثبت آنها در اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) و جلوگیری از تداخلات فرکانسی در دومین جلسه هماهنگی فرکانسی در روسیه امضاء شد.

وی با اشاره به اینکه این باندها مربوط به پخش صدا و تصویر هستند، افزود: هر دو کشور ایران و روسیه جزو پلان پخش تلویزیونی دیجیتال GE-06 هستند که مربوط به منطقه یک رادیویی بعلاوه جمهوری اسلامی ایران است.

در توافقنامه GE-06 که علاوه بر ایران و روسیه، 120 کشور شامل کشورهای مشترک‌المنافع، اروپائی، آفریقائی و عربی در سال 2006 در ژنو آن را امضاء کرده‌اند، کشورهای عضو متعهد شدند تا سال 2015 پخش آنالوگ را به پخش دیجیتال تبدیل کنند.

کد مطلب 2197500

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