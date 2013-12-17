برترین پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه معرفی شدند

محمدرضا نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با ارزیابی های صورت گرفته ، دکتر محسن شهلایی استادیار شیمی دارویی از دانشکده داروسازی و دکتر منصور رضایی استادیار آمار حیاتی از دانشکده پزشکی دو تن از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی هستند.

وی افزود: دکتر فرهاد احمدی استادیار شیمی تجزیه از دانشکده داروسازی، دکتر زهره رحیمی استاد تمام بیوشیمی دانشکده پزشکی و دکتر علی مصطفایی استاد تمام ایمونولوژی دانشکده پزشکی نیز دیگر پژوهشگران برتر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 92 هستند.

نیکبخت ادامه داد: همچنین در بخش پژوهشگران غیر هیات علمی، دکتر محمد محبوبی PhD مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، محمد احمدیان کارشناس ارشد بهداشت محیط و بهاره محمدی کارشناس ارشد شیمی تجزیه به عنوان نفرات اول تا سوم پژوهشگران برتر انتخاب شدند.

وی خاطرنشان کرد: در مراسمی از این پژوهشگران با اهداء لوح و جایزه تجلیل به عمل آمد.