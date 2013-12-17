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۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۰

فراهانی به مهر خبر داد:

قاتل خاموش در قم جان 2 نفر را گرفت

قاتل خاموش در قم جان 2 نفر را گرفت

قم - خبرگزاری مهر: معاون مرکز فوریت های پزشکی استان قم از مرگ 2 نفر در اثر گازگرفتگی در این استان خبر داد.

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی تماسی با مرکز اورژانس ۱۱۵ مبنی بر مسمومیت سه نفر با گاز منواکسید کربن در کارگاهی در جاده قدیم قم به کاشان سریعا نزدیکترین آمبولانس این مرکز به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: با حضور در محل حادثه متاسفانه مشخص شد ۲ نفر فوت کرده و یک نفر با عملیات احیا توسط پرسنل اورژانس ۱۱۵ جهت تکمیل مراحل درمانی به مرکز درمانی منتقل شد.

مدیرکل مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم گفت: سردرد، سرگیجه، تهوع، استفراغ، کاهش سطح هوشیاری، تاری دید، فلج شدن عضلات از جمله عضلات تنفسی و نهایتا اغما و را از نشانه‌های مسمومیت با گاز مونواکسید کربن است.

وی در پایان توصیه کرد: در صورت مشاهده موارد گازگرفتگی اولین و مهم‌ترین اقدام برای نجات فرد مسموم، رساندن اکسیژن به وی و تماس با اورژانس ۱۱۵ است که باز کردن پنجره اتاق یا خارج کردن فرد از آن محیط موثرترین اقدام جهت بهبود حال فرد مسموم خواهد بود.
 

کد مطلب 2197505

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