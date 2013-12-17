به گزارش خبرگزاری مهر، امید حاجیلی خواننده پاپ امروز سه شنبه ساعت 15:45 مهمان برنامه "امروز هنوز تموم نشده" خواهد شد. این خواننده در برنامه امروز بیشتر به بحث موسیقی می پردازد و البته درباره موضوع هفته برنامه یعنی زیبایی درون و برون نیز صحبت خواهد کرد.

حاجیلی اولین آلبوم خود را در سال 1387 با نام "آلگرو" توسط شرکت ایران گام روانه بازار کرد. او بعد از آن آلبوم رسمی را منتشر نکرد و تنها تک آهنگ هایی با نام "گل نازم"، "عاشقتم"، "باغ مولوی" و... را خواند که در این میان در قطعه "عاشقتم" سیروان خسروی نیز حاجیلی را همراهی کرد.

حاجیلی به عنوان نوازنده ساز ترومپت در بسیاری از آلبوم های خوانندگان مختلف حضور داشته است. او همچنین به عنوان آهنگساز و تنظیم کننده چندین قطعه با خوانندگانی چون علیرضا عصار، سیروان خسروی، محسن چاوشی، علی لهراسبی، خشایار اعتمادی، حامی، نیما مسیحا نیز تجربه همکاری داشته و همچنین رهبر ارکستر چند گروهِ پاپ از جمله ناصر عبداللهی و رضا صادقی نیز بوده است.

همچنین روز چهارشنبه 27 اذر ماه در مهدی اسماعیل تبار کارشناس به بحث روانشناسی زیبایی درون و برون انسان ها در این برنامه می پردازد.

احسان ارغوانی تهیه کننده و یوسف طاهریان کارگردان هنری "امروز هنوز تموم نشده" هستند. این برنامه محصول گروه اجتماعی شبکه اول سیما و هر روز ساعت 15:45 روی آنتن می رود.