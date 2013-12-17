به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد صبح سه شنبه در کارگاه انتقال یافته های تحقیقاتی منابع طبیعی و آبخیزداری و مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ضمن اشاره به هفته پژوهش اظهار داشت: با نگاهی به روند رو به رشد تحول و پیشرفت کشورها در حوزه پژوهش اهمیت و نقش آن به روشنی مشخص می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اهمیت پژوهش در دنیای امروز بر همگان ثابت شده، افزود: برای رسیدن به افق‌های علمی کشور چاره‌ای به جز تحقیق و پژوهش وجود ندارد.

این مقام مسئول، یکی از علل توسعه و تعالی کشورهای توسعه یافته را اهمیت به امر پژوهش دانست و بیان کرد: با پیشرفت‌های امروز وضعیت پژوهش نظام جمهوری اسلامی ایران رو به رشد است.

میرعماد ابراز داشت: فعالیت‌های انجام شده در حوزه پژوهش در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قابل مقایسه نیست.

وی با اشاره به اینکه مردم جهان شاهد پیشرفت و رشد علمی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، تصریح کرد: ارسال موجود زنده به فضا، ساخت انواع تجهیزات نظامی، سلول های بنیادی، تکنولوژی نانو و... جزو این اقدامات است.

مطالبات رهبری در بخش علم و پژوهش جدی گرفته شود

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه مطالبات رهبری در بخش علم و پژوهش باید جدی گرفته شود، گفت: پژوهش به عنوان دریچه‌ای به سوی توسعه پایدار از ضرورت‌های تولید علم است.

محمد هادی نوچه افزود: با توجه به سرعت تولید علم در دنیا اگر پژوهش نکنیم علمی تولید نمی‌شود.

وی پژوهش را امری مهم دانست و تصریح کرد: تولید موجب می‌شود تا از جوامع پیشرفته عقب نمانیم و جلوه واقعی خود را از دست ندهیم.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اشاره به آموزه های دینی ضمن نقل روایتی از امام علی(ع) که فرمودند "هیچ کرداری مانند پژوهش نیست" افزود: پژوهش و تحقیق یکی از اسناد بالا دستی و تکلیف الهی است که محققان و مجریان در پروژه های تحقیقاتی همکاری نزدیکی داشته باشند تا شکاف بین تحقیقات و اجرا به حداقل برسد.

جوانان ایرانی با کسب فناوری‌های علمی جدید پیشتاز باشند

دکتر حسنی رئیس مرکز تحقیقات سمنان نیز در این نشست نقش تاثیر انواع مالچ در حفظ رطوبت خاک نهال های تاغ را مورد بررسی قرار داد و گفت: جوانان ایرانی با پشتکار، همت، اراده و ایمان راسخ در زمینه‌های پژوهش علمی تلاش می‌کنند تا با رسیدن به فناوری‌های علمی جدید موجب توسعه و پیشرفت این کشور در عرصه‌های مختلف علمی، اقتصادی، پزشکی و نظامی شوند.

وی اظهار داشت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری ما در یک پیچ تاریخی قرار داریم که باید برای عبور از این پیچ تاریخی از ابزار علم و پژوهش استفاده کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات سمنان در خاتمه تصریح کرد: ما در حوزه‌های علمی در دنیا حرف برای گفتن داریم و امروز دشمن نظام اسلامی از دانشمندان ما می‌ترسد.