مسئولیت مهم روابط عمومی وزارت بهداشت ارتقای سواد سلامت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس زارع نژاد در نشست مدیران روابط عمومی تابعه وزارت بهداشت اظهار داشت: روابط عمومی دانشگاهها نیازمند توجه بیشتر و توسعه همه جانبه هستند که امیدوارم در دولت جدید بتوانیم با همکاری حوزه های ذیربط و تا پایان سال به ساختار پیشنهادی که بتواند ماموریت های مورد انتظار را انجام دهد برسیم.

وی افزود: پیش از این روابط عمومی ها چشم، گوش و زبان دستگاهها معرفی می شدند ولی امروزه گفته می شود روابط عمومی چشم، گوش، زبان و قلب سازمان است.

وی ادامه داد: بنابراین نادیده گرفتن روابط عمومی یعنی نادیده گرفتن حجم وسیعی از مخاطبان و اهمیت ندادن به پاسخگویی و به تعبیری عدم اعتقاد به کارگروهی و جمعی.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اظهار داشت: خوشبختانه در دولت یازدهم و به ویژه در وزارت بهداشت و با نگاه ویژه شخص وزیر بهداشت به مقوله روابط عمومی به عنوان یک نهاد ارتباطی و تاثیرگذار در موفقیت وزارتخانه نگریسته می شود و امیدواریم بتوانیم روابط عمومی را به جایگاه راهبردی و زیربنایی مورد انتظار برسانیم.

زارع نژاد افزود: روابط عمومی مجموعه ای است با فعالیتهای خطیر، وسیع و شبانه روزی که اگر زنده و پویا نباشد فعالیتها به طور کامل موفق و اثربخش نخواهد بود.

وی بیان داشت: البته در وزارت بهداشت روابط عمومی یک مسئولیت مهم دیگری هم دارد و آنهم وظیفه فرهنگسازی با هدف ارتقای سواد سلامت جامعه است که نقش این مجموعه را در حوزه سلامت پررنگ تر می کند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: حوزه روابط عمومی و اطلاع رسانی تقریبا در همه دوره ها به عنوان یکی از ساختارهای اصلی وزارتخانه وظیفه اجرای سیاستهای اطلاع رسانی را عهده دار بوده و تقریباً همه دولت ها با رویکرد مختلف برای جایگاه روابط عمومی اهمیت قائل بوده اند.