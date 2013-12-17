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۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۱

مسئولیت مهم روابط عمومی وزارت بهداشت ارتقای سواد سلامت جامعه است

مسئولیت مهم روابط عمومی وزارت بهداشت ارتقای سواد سلامت جامعه است

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: امیدواریم تا پایان سال به ساختار مورد نظر در روابط عمومی های دانشگاه های علوم پزشکی برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس زارع نژاد در نشست مدیران روابط عمومی تابعه وزارت بهداشت اظهار داشت: روابط عمومی دانشگاهها نیازمند توجه بیشتر و توسعه همه جانبه هستند که امیدوارم در دولت جدید بتوانیم با همکاری حوزه های ذیربط و تا پایان سال به ساختار پیشنهادی که بتواند ماموریت های مورد انتظار را انجام دهد برسیم.

وی افزود: پیش از این روابط عمومی ها چشم، گوش و زبان دستگاهها معرفی می شدند ولی امروزه گفته می شود روابط عمومی چشم، گوش، زبان و قلب سازمان است.

وی ادامه داد: بنابراین نادیده گرفتن روابط عمومی یعنی نادیده گرفتن حجم وسیعی از مخاطبان و اهمیت ندادن به پاسخگویی و به تعبیری عدم اعتقاد به کارگروهی و جمعی.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اظهار داشت: خوشبختانه در دولت یازدهم و به ویژه در وزارت بهداشت و با نگاه ویژه شخص وزیر بهداشت به مقوله روابط عمومی به عنوان یک نهاد ارتباطی و تاثیرگذار در موفقیت وزارتخانه نگریسته می شود و امیدواریم بتوانیم روابط عمومی را به جایگاه راهبردی و زیربنایی مورد انتظار برسانیم.

زارع نژاد افزود: روابط عمومی مجموعه ای است با فعالیتهای خطیر، وسیع و شبانه روزی که اگر زنده و پویا نباشد فعالیتها به طور کامل موفق و اثربخش نخواهد بود.

وی بیان داشت: البته در وزارت بهداشت روابط عمومی یک مسئولیت مهم دیگری هم دارد و آنهم وظیفه فرهنگسازی با هدف ارتقای سواد سلامت جامعه است که نقش این مجموعه را در حوزه سلامت پررنگ تر می کند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: حوزه روابط عمومی و اطلاع رسانی تقریبا در همه دوره ها به عنوان یکی از ساختارهای اصلی وزارتخانه وظیفه اجرای سیاستهای اطلاع رسانی را عهده دار بوده و تقریباً همه دولت ها با رویکرد مختلف برای جایگاه روابط عمومی اهمیت قائل بوده اند.

کد مطلب 2197520

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