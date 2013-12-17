به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه خرید و فروش مسکن مهر در عیان آزاد شده است نه در عرصه، گفت: طرح جامع مسکن در حال بررسی است و براساس آن، مسکن اجتماعی اجرایی شود.

وی افزود: فعال شدن حوزه مسکن راهی برای خروج از رکود تورمی است و ما در حال تهیه برنامه ای با بانک مرکزی هستیم و امیدواریم که در سال 93 به طور رسمی اعلام شود.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص سیاست دولت برای وام خرید مسکن اظهار داشت: به هیچ وجه افزایش تسهیلات منجر به افزایش قیمت مسکن نمی شود، زیرا برنامه ما فعال کردن صندوق‌های پس انداز است. بر این اساس، طبقه متوسط می تواند 50 درصد از قیمت مسکن را تسهیلات بگیرد که منبع آن از پس انداز خودشان تامین می شود.

به گفته وی، در طرح جامع مسکن که به آن اشاره کردم هدف آن است تا صندوق‌های پس‌انداز را از انحصار بانک مسکن خارج کنیم تا همه بانک‌ها بتوانند چنین صندوق‌هایی داشته باشند. با این کار تجهیز منابع مالی از داخل صورت می‌گیرد بدون آنکه پایه پولی کشور افزایش یابد. ایده کلی ما این است که در هیئت دولت و بانک مرکزی جزئیات آن باید تصویب شود. اجازه بدهید پس از تصویب، جزئیات آن را اعلام کنیم.

آخوندی در خصوص توقف تسهیلات‌دهی بانک مسکن به بافت فرسوده گفت: به دلیل میزان اعتباراتی که بانک مسکن به مسکن مهر اختصاص داد، الان قدرت تسهیلات دهی این بانک به شدت کاهش یافته و با گرفتارهایی روبرو شده است.

وی افزود: باید بازسازی مالی در بانک مسکن انجام شود اما چون جزئیات آن تصویب نشده است، فعلا اعلام نمی کنیم اما امیدواریم که بانک مسکن را از وضعیت "بد" خارج کنیم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با انتقاد از مصوبه ای که در سال گذشته از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید، گفت: براساس این مصوبه، 17 درصد بر تراکم شهر تهران افزوده شد و یک‌شبه یک طبقه به تمام شهر تهران اضافه شد در صورتی که قرار بود جمعیت شهر تهران با 7 میلیون نفر کنترل شود.

آخوندی با اشاره به اینکه توسعه حمل و نقل ریلی در دستور کار ما قرار دارد، گفت: در حوزه مسافر تا سال 96 تعداد مسافران را به 27 میلیون نفر افزایش می دهیم و در حوزه بار به دنبال این هستیم تا حوزه بار را به 40 درصد افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه دو هدف برای تامین منابع مالی این پروژه ها داریم، گفت: اول تامین فاینانس است که بر این اساس، 6 پروژه عمرانی با کشور چین داریم و یا اینکه از طریق تهاتر نفت با کشورهایی که اعلام آمادگی کرده اند تا در دراز مدت نفت را از ایران خریداری می کنند، پروژه های عمرانی به اجرا برسد.

وزیر راه شهرسازی تصریح کرد: با رفع گلوگاه موجود بهره وری را افزایش می دهیم و ریل جدید ایجاد خواهیم کرد، بر این اساس 6 پروژه با طرف چینی در حال مذاکره هستیم که می تواند گشایش جدی را در حوزه زیر ساخت ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه باید 22 هزار ناوگان باری و 2600 واگن مسافری به بخش ریلی افزوده شود، افزود: تامین منابع ارز از بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی از دیگر راهکارهای ما برای تامین ناوگان است.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص مترو پرند گفت: ساخت این مترو با سرعت در حال پیشرفت است و قرار شده است که شهرداری آن را به اجرا درآورد. ما فقط بودجه را تامین می کنیم و در حال یافتن فاینانسور برای کل پروژه هستیم، ضمن آنکه بودجه کافی برای پرداخت‌ها از سوی وزارت راه وجود دارد و اگر خط کامل شود، نیاز به 600 میلیارد تومان اعتبار است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تامین قطعات هواپیما اظهار داشت: دسترسی به قطعات هوایی هنوز آزاد نشده است و امیدواریم فضای مثبت کنونی در ادامه منجر به آزادسازی ورود قطعات هواپیما شود.

آخوندی تصریح کرد: ما به شرکت‌های داخلی اعلام کردیم تا تمامی اقدامات لازم را انجام دهند و برای خرید آماده باشند تا به محض اینکه شرکت‌های خارجی اجازه فروش پیدا کردند خرید از سوی ایران انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص وضعیت اپراتور اول و دوم بندر شهید رجایی گفت: با انحصار در هر بخشی مخالفم و سازمان بنادر و دریانوردی باید بتواند اعمال حاکمیت در بنادر کند، بنابر این بازسازی و نوسازی تجهیزات اولین اقدام سازمان بنادر است، زیرا تجهیزات کنونی بندر شهید رجایی حدود 8 سال است اورهال نشده است.

وی با اشاره به اینکه ترمینال شماره 2 نیاز به سرمایه گذاری در حوزه تجهیزات دارد، گفت: در حال حاضر سه شرکت جدید را برای ترمینال کانتینری این بندر انتخاب کردیم که در مدت شش ماه بر روی کار آنها در بندر مطالعه و بررسی می شود. این سه شرکت وابستگی به پیمانکار قبلی ندارند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه فاز 2 بندر شهید رجایی در سال گذشته افتتاح شد اما عملا به دلیل نبود تجهیزات قابل بهره برداری نیست، گفت: در صورت تامین منابع تا پایان سال، 18 ماه طول می کشد که تجهیزات وارد کشور شود.