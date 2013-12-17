به گزارش خبرنگار مهر، احمد اميني روش صبح سه‌شنبه در نشست خبري با اصحاب رسانه اظهار داشت: امنيت لازم براي سرمايه‌گذاري در شهرستان جيرفت فراهم است و با با رويكردي كه استاندار كرمان به بحث اقتصاد و همچنين مناطق جنوبي استان كرمان دارد تلاش مي‌كنيم در راستاي رشد اقتصاد منطقه اقدام كنيم.

وي با اشاره به حمايت از سرمايه گذاران در شهرستان جيرفت تصريح كرد: امنيت و اقتصاد دو مقوله مرتبط با يكديگر هستند و چنانچه در منطقه‌اي سرمايه‌گذاري صورت گيرد، به دنبال آن امنيت نيز ايجاد مي شود.

اين مسئول يادآور شد: جيرفت يكي از امن ترين شهرستان‌هاي استان كرمان به لحاظ سرمايه گذاري است.

اميني روش بر لزوم ترويج فرهنگ بيمه در جامعه تاكيد كرد و افزود: شركت‌هاي بيمه‌اي نيز مي‌توانند با تحت پوشش قرار دادن سرمايه‌گذاران حاشيه امني را براي سرمايه گذاري اين افراد در شهرستان فراهم كنند.

سالانه 2 ميليون تن محصولات كشاورزي در جنوب كرمان توليد مي‌شود

وي با اشاره به ظرفيت هاي كشاورزي جنوب استان كرمان و وجود هزار و 500 هکتار گلخانه در اين منطقه تصريح كرد: سالانه دو ميليون تن محصول كشاورزي در اين منطقه توليد مي شود.

سرپرست فرمانداري شهرستان جيرفت گفت: در پي توافق صورت گرفته با سرمايه گذاران عراقي غرفه‌اي در كردستان عراق به منظور عرضه محصولات كشاورزي جنوب كرمان راه اندازي مي شود.

وي با اشاره به اينكه 80 درصد نياز محصولات كشاورزي استان كرمان از طريق منطقه جنوب استان تامين مي‌شود، ادامه داد: راه‌اندازي اتاق بازرگاني، توسعه عوامل پرواز فرودگاه جيرفت، راه اندازي پايانه صاداراتي و همچنين ايجاد زير ساخت هاي لازم براي راه اندازي گمرك از جمله اقداماتي است كه براي تقويت بخش صادارت محصولات كشاورزي شهرستان جيرفت صورت گرفته است.

كنگره ملي تاريخدانان ايران فرصتي براي معرفي تاريخ هفت هزار ساله جيرفت

اين مسئول همچنين از برگزاري دومين كنگره ملي تاريخدانان ايران در جيرفت خبر داد و گفت: برگزاري اين كنگره فرصتي مناسب براي معرفي فرهنگ و تاريخ هفت هزار ساله منطقه جنوب كرمان است.

اميني روش از عزم همه دستگاه ها به وي‍ژه دانشگاه جيرفت براي برگزاري هر چه بهتر اين كنگره خبر داد و يادآور شد: شهرستان جيرفت داراي ظرفيت‌هاي فراواني است كه ناشناخته مانده اند كه برگزاري اين كنگره مي‌تواند فرصتي مغتنم براي معرفي اين ظرفيت ها است.

سرپرست فرمانداري جيرفت از وجود 162 روستاهاي فاقد آب آشاميدني در شهرستان جيرفت خبر داد و افزود: بايد هرچه سريعتر براي تامين آب آشاميدني اين روستاها اقدام شود.

اميني روش اذعان داشت: يكي از عواملي كه مي تواند باعث حفظ جمعيت روستايي و جلوگيري از مهاجرت آنها به شهرها شود توسعه زيرساخت‌ها و ايجاد امكانات رفاهي در مناطق روستايي شهرستان است.

وي تامين آب آشاميدني سالم در روستاها را بسيار مهم ارزيابي كرد و گفت: اين امر باعث آباداني و رونق زندگي در روستاها مي شود.

سرپرست فرمانداري جيرفت با اشاره به مشكلات جنوب كرمان در بحث آب، راه و مخابرات اظهار داشت: متاسفانه اعتبارات اختصاص يافته به اين بخش‌ها اندك است كه تلاش مي كنيم براي رفع مشكلات موجود اقدامات لازم را انجام دهيم.

اميني روش با اشاره به دماي بالاي هوا در تابستان هاي جيرفت اذعان داشت: بايد مشكلات افت ولتاژ برق در اين مناطق برطرف شود و اداره برق شهرستان نيز به شدت پي گير اين مسئله است.

اين مسئول با تاكيد بر لزوم ايجاد اشتغال در روستاها اذعان داشت: در حال پيگيري اتمام طرح هاي نيمه تمام فاضلاب در روستاها هستيم.