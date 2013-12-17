دولت ادعای کامل بودن منشور حقوق شهروندي را ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی روز سه شنبه در هفتمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در رابطه با ایرادات پیشنویس منشور حقوق شهروندی، گفت: جناب آقای دکتر روحانی قول داده بود که یک منشور منتشر کنند و چون میخواستند به وعدهشان عمل کنند گفتند همین پیشنویس اولیه را هم منتشر کنند. خود من وقتی پیشنویس منشور حقوق شهروندی را خواندم به اشکالات زیادی رسیدم؛ با آنکه دوستان خودمان هم در تهیه آن مشارکت داشتند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه باید روی پیشنویس منشور حقوق شهروندی کار شود، گفت: یک بحث اساسی داریم و آن اینکه عمده مطالب در قانون اساسی و قوانین دیگر وجود دارد و اینها باید مستندسازی شوند. شاید برخی موارد نیز به قانون یا مصوبه دولت نیاز داشته باشد و در هر صورت باید اینها را تعقیب کنیم تا انجام شود.
پورمحمدی گفت: دستهبندیهای این منشور نیاز به تکمیل دارد و چند فصل باید به آن اضافه شود. همچنین برخی از بخشها شاید آنقدر وزن ندارند که در کنار بخشهای دیگر قرار بگیرند.
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