"پیغام بروجرد" روزانه منتشر می شود/ دهه فجر انتشار نخستین شماره

فرزاد درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با پیگیری های به عمل آمده هفته نامه "پیغام بروجرد " مجوز انتشار روزنامه را کسب کرده است.

وی تصریح کرد: با توجه به نیاز و پتانسیل شهرستان بروجرد در حوزه اطلاع رسانی و با پیگیری های به عمل آمده هفته نامه "پیغام بروجرد" مجوز انتشار روزنامه را کسب کرده و به زودی نشریه "پیغام بروجرد " به صورت روزانه و در قالب روزنامه منتشر خواهد شد.

مدیر مسئول هفته نامه" پیغام بروجرد" نیز در گفتگو با مهر افزود: با توجه به نیاز شهر و مطالبه مردم گرفتن مجوز انتشار روزنامه زودتر از این انتظار می رفت.

احمد ترک زبان تصریح کرد: بعد از نظر سنجی های انجام شده در شهر به این نتیجه رسیدیم که هفته نامه ها جوابگوی نیاز مردم نیستند.

وی ادامه داد: با توجه به انتشار اخبار در سایتهای مختلف خبری دیگر مردم رغبت به خواندن آنها بعد از یک هفته در هفته نامه ها را ندارند و به نوعی خبرها بیات شده است.

ترک زبان با بیان اینکه ریسک این کار را پذیرفته ایم، افزود: با توجه به شرایط امروزی و اطلاع رسانی به روز و پتانسیل موجود ریسک و مشکلات انتشار روزنامه در شهرستان را پذیرفته ایم.

مدیر مسئول هفته نامه "پیغام بروجرد" تصریح کرد: این روزنامه به تمام شهر مربوط می شود پس از مسئولین تقاضا داریم برای هرچه بهتر ارائه شدن آن و پاسخ به نیازهای شهروندان ما را یاری دهند.

ترک زبان از انتشار اولین شماره این روزنامه در ایام دهه فجر خبر داد و افزود: در ایام دهه فجر استارت کار زده خواهد شد و پس از انتشار 50 الی 100 شماره از آن می توانیم مجوز انتشار استانی را نیز دریافت کنیم.