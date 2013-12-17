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۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۶

هاشمي در گفتگو با مهر:

مراسم ربع قرن بالندگی دانشگاه آزاد رفسنجان با حضور آيت الله رفسنجاني برگزار مي شود

مراسم ربع قرن بالندگی دانشگاه آزاد رفسنجان با حضور آيت الله رفسنجاني برگزار مي شود

رفسنجان - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان از برگزاری مراسم ربع قرن بالندگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان با حضور رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد.

محمد صادق هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم گرامیداشت ربع قرن تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان و گرامیداشت دومین سالگرد ارتحال آیت الله هشمیان بنیان گذار دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان رفسنجان با حضور ایت الله هاشمی رفسنجانی برگزار می شود.

وی در خصوص زمان برگزاری این مراسم گفت: چهارشنبه 27 آذر ساعت هشت و 30 دقیقه صبح  در سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان رفسنجان با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی ، ریاست دانشگاه آزاد و ریاست واحد دانشگاه آزاد برگزار می شود.

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان بیان داشت: طی برگزاری این مراسم بازدید از دانشگاه واحد رفسنجان کلنگ زنی مسجد و کتابخانه دانشگاه، رونمایی از تمبر ربع قرن تاسیس دانشگاه، رونمایی از تمبر گرامیداشت آیت الله هاشمیان انجام می شود.

وي عنوان داشت: همچنين رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در جمع دانشجويان اين دانشگاه سخنراني مي كند.

 

کد مطلب 2197573

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