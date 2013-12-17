راه اندازی ایستگاه های دوچرخه در شهر ارومیه/ساماندهی 8 هزار دستگاه وانت بار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی ابراهیمی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: این ایستگاه دوچرخه با هدف ترویج فرهنگ دوچرخه سواری در منطقه و جایگزین کردن آن به جای وسایل حمل و نقل در امتداد خیابان شهید امینی نصب شده است.

وی ادامه داد: طرح مطالعاتی توسعه شبکه دوچرخه سواری و راه اندازی ایستگاه با ظرفیت 40 دوچرخه در نقاط پر تردد در دستور کار قرار گرفت که در ماه های آینده در تمام خیابان های شهر نصب می شود.

ابراهیمی با اشاره به تقویت واحد بازرسی در سازمان تاکسی رانی ارومیه اظهارداشت: این واحد با هدف هیئت بازدید علی مستمر و انضباطی، یکسان سازی شماره شیشه تاکسی ها و فعال کردن سامان پیام کوتاه رسیدگی به شکایات مردمی برای کنترل و نظارت مطلوب بر ناوگان تاکسیرانی ایجاد شده است.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری ارومیه همچنین با اشاره به ساماندهی وانت بارهای داخل شهر گفت: این سازمان برای ساماندهی وانت بارها نیز بسیار موفق عمل کرده است به طوری که در حال حاضر حدود 8 هزار دستگاه وانت بار در شهر ارومیه ساماندهی شده اند.

ابراهیمی همچنین با بیان اینکه یکی از اولویت های اصلی سازمان تاکسیرانی شهرداری ارومیه ساخت و ساز ساختمان اداری سازمان با امکانات اداری و رفاهی است، اظهار داشت: در روزهای گذشته زمین این پروژه تحویل پیمانکار شده و تا روزهای آینده نیز عملیات ساخت و ساز آن آغاز خواهد شد.