آسيب شناسي برنامه هاي فرهنگي در كردستان ضروري است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر امروز در جمع كارشناسان اين اداره كل با اشاره به اينكه برنامه های سال 93 تبلیغات اسلامی استان براساس نظرات نخبگان و فعالان فرهنگی کردستان تدوین می شود، اظهار داشت: سلسله نشست های هم اندیشی و هم افزایی فعالان و نخبگان فرهنگی ابتکاری است که به منظور به روز رسانی، نوآوری، آسیب شناسی کاربردی حوزه فرهنگی در سطح تمامی شهرستان های استان ایجاد شده است.

وی افزود: بر اساس آن مدیران تبلیغات اسلامی با حضور در جلسات شهرستانی و با حضور صاحب نظران و فعالان عرصه فرهنگی شهرستان نسبت به شناسایی اولویت های فرهنگی و نیازها و خلاء ها اقدام و با استفاده از آن برنامه ریزی فرهنگی شهرستان مربوطه در سال 93 به روش شهرستان محوری انجام می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به برگزاری جلسات هم افزایی فعالان فرهنگی در شهرهای کامیاران، دهگلان، بانه، مریوان و قروه بیان کرد: در هفته آینده جلسات هم اندیشی و هم افزایی در سایر شهرستان های استان نیز برگزار می شود.

ضرورت پیشبرد کارهای فرهنگی با جهت گیری انقلابی و اسلامی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: کارهای باید با جهت گیری اسلامی و انقلابی پیش برود.

حجت الاسلام صفی یاری در نشست هم افزایی فعالان فرهنگی مریوان ادامه داد: ما در مواجهه با فشار عظیم تبلیغات جامعه قرار داریم دشمنان می خواهند با هجوم فرهنگی فرهنگ غنی ما را تغییر دهند و فرهنگ غرب را جایگزین آن نمایند.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: ایشان فرمودند، مدیران دوست دارند بودجه داشته باشند اما جذب بودجه فرهنگی در جای مناسب کار سختی است و کسی باید وارد حوزه فرهنگی شود که تخصص داشته باشد اما متاسفانه نگاه تخصصی به حوزه فرهنگ نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان اظهار داشت: سال گذشته با برگزاری سلسله جلسات مختلف 36 محور کلی نقشه راهی شد که در اجرای برنامه های مختلف مورداستفاده قرار می دادیم که در برنامه ریزی های سال 93 قطعا تاثیرات مثبتی داشت.